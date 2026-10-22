У Парижі учасникам протестів заборонили збиратися біля ключових локацій французької столиці

Запроваджується комендантська година з 8:00 до 20:00 за місцевим часом.

У Парижі учасникам протестів заборонено збиратися біля Єлисейського палацу (резиденції президента), на площі Бастилії, поблизу обох палат парламенту, а також у низці туристичних місць, зокрема біля Лувру та на Єлисейських полях.

Про це повідомляє DW з посиланням на столичну поліцію.

Запроваджується комендантська година, яка діятиме з 8:00 до 20:00 за місцевим часом.

Видання зазначає, що французька влада намагається заспокоїти громадськість після того, як минулими вихідними країну охопили жорстокі заворушення. Криза, що триває, розпочалася з протестів учнів та студентів, які вимагали реформи освіти. Проте ситуація швидко загострилася: учасники заворушень у масках почали грабувати магазини та вступати в сутички з поліцією.

У понеділок міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс визнав, що влада “втратила контроль” і не змогла передбачити масштабів насильства.

Хоча останні дні у Франції були спокійними, цими вихідними в Парижі знову очікуються масштабні протести. Прем’єр-міністр Себастьян Лекорню вже пообіцяв залучити значні сили безпеки для забезпечення порядку під час акцій.