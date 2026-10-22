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У Парижі учасникам протестів заборонили збиратися біля ключових локацій французької столиці

Запроваджується комендантська година з 8:00 до 20:00 за місцевим часом.

У Парижі учасникам протестів заборонили збиратися біля ключових локацій французької столиці
Поліція на площі Республіки у Парижі
Фото: EPA/UPG

У Парижі учасникам протестів заборонено збиратися біля Єлисейського палацу (резиденції президента), на площі Бастилії, поблизу обох палат парламенту, а також у низці туристичних місць, зокрема біля Лувру та на Єлисейських полях.

Про це повідомляє DW з посиланням на столичну поліцію.

Запроваджується комендантська година, яка діятиме з 8:00 до 20:00 за місцевим часом.

Видання зазначає, що французька влада намагається заспокоїти громадськість після того, як минулими вихідними країну охопили жорстокі заворушення. Криза, що триває, розпочалася з протестів учнів та студентів, які вимагали реформи освіти. Проте ситуація швидко загострилася: учасники заворушень у масках почали грабувати магазини та вступати в сутички з поліцією. 

У понеділок міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс визнав, що влада “втратила контроль” і не змогла передбачити масштабів насильства.

Хоча останні дні у Франції були спокійними, цими вихідними в Парижі знову очікуються масштабні протести. Прем’єр-міністр Себастьян Лекорню вже пообіцяв залучити значні сили безпеки для забезпечення порядку під час акцій.

  • Президент США Дональд Трамп, коментуючи події у Франції, пояснив заворушення діями “мігрантів, джихадистів і комуністів” і заявив, що вони “захопили, розграбували та вщент спалили” Францію. Під час передвиборчої кампанії до проміжних виборів у Штатах Трамп також зазначив, що попереджав Макрона про проблеми, пов’язані з імміграцією, проте французький президент відмовився закрити кордони.
  • Макрон відповів Трампу, натякнувши, що американський лідер, а можливо, й прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, намагаються здобути політичний капітал на заворушеннях у Франції. 
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