У Парижі учасникам протестів заборонили збиратися біля ключових локацій французької столиці

У Парижі учасникам протестів заборонено збиратися біля Єлисейського палацу (резиденції президента), на площі Бастилії, поблизу обох палат парламенту, а також у низці туристичних місць, зокрема біля Лувру та на Єлисейських полях.
Про це повідомляє DW з посиланням на столичну поліцію.
Запроваджується комендантська година, яка діятиме з 8:00 до 20:00 за місцевим часом.
Видання зазначає, що французька влада намагається заспокоїти громадськість після того, як минулими вихідними країну охопили жорстокі заворушення. Криза, що триває, розпочалася з протестів учнів та студентів, які вимагали реформи освіти. Проте ситуація швидко загострилася: учасники заворушень у масках почали грабувати магазини та вступати в сутички з поліцією.
У понеділок міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс визнав, що влада “втратила контроль” і не змогла передбачити масштабів насильства.
Хоча останні дні у Франції були спокійними, цими вихідними в Парижі знову очікуються масштабні протести. Прем’єр-міністр Себастьян Лекорню вже пообіцяв залучити значні сили безпеки для забезпечення порядку під час акцій.
- Президент США Дональд Трамп, коментуючи події у Франції, пояснив заворушення діями “мігрантів, джихадистів і комуністів” і заявив, що вони “захопили, розграбували та вщент спалили” Францію. Під час передвиборчої кампанії до проміжних виборів у Штатах Трамп також зазначив, що попереджав Макрона про проблеми, пов’язані з імміграцією, проте французький президент відмовився закрити кордони.
- Макрон відповів Трампу, натякнувши, що американський лідер, а можливо, й прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, намагаються здобути політичний капітал на заворушеннях у Франції.