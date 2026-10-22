Суд у США оштрафував Meta на $25 млрд за обман щодо конфіденційності даних користувачів

Компанія Meta, якій належать Facebook, Instagram і WhatsApp, отримала найбільший штраф за всю історію компанії через її ділову практику. У середу суддя в штаті Нью-Мексико зобов’язав компанію сплатити 25 млрд доларів. Встановили, що компанія роками вводила громадськість в оману щодо того, як вона поводилася з даними користувачів Facebook.

Про це пише ВВС.

Позов штату Нью-Мексико був пов’язаний із роллю Meta, яка на той час ще працювала під назвою Facebook, у скандалі, що став відомим як Cambridge Analytica.

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Ця компанія використовувала дані та інформацію мільйонів користувачів Facebook у межах своєї діяльності у сфері політичного консалтингу. Зокрема, йшлося про роботу, пов’язану з президентськими виборами у США 2016 року, на яких Дональда Трампа вперше обрали президентом.

Нью-Мексико також звинувачував Meta в тому, що компанія навмисно вводила громадськість в оману щодо того, яку вигоду отримувала від контенту, що містив мову ворожнечі, а також щодо того, як вона забезпечувала дотримання правил проти такого контенту. Присяжні встановили, що компанія навмисно вводила громадськість в оману і в цих питаннях.

Meta заперечувала звинувачення.

Юристи штату Нью-Мексико подали позов через численні заяви керівників Meta, які протягом багатьох років запевняли, що дані користувачів ніколи не передаються третім сторонам і не стають їм доступними без дозволу користувача. Насправді ж це відбувалося.

За твердженням позивачів, через нечесні дії Meta щодо контролю над даними користувачів постраждало все населення штату, а це приблизно два мільйони людей. Присяжні встановили, що Meta порушила закони штату понад 40 мільйонів разів.

Юристи штату вимагали накласти на Meta штрафи на суму до 40 млрд доларів. Meta наполягала, що будь-який штраф понад 3,4 млрд доларів був би неконституційним.

У середу суддя Френсіс Метью прямо пояснив своє рішення оштрафувати Meta на суму, приблизно співмірну з її квартальними прибутками. Він зазначив, що порушення закону та неправдиві заяви компанії про те, як використовувалися й передавалися дані користувачів Facebook, були «умисними» й тривали «понад 11 років» — із 2010-го до 2021 року.

У постанові йдеться, що внутрішнє листування між керівниками вищої ланки, зокрема Марком Цукербергом, було «спрямоване на введення громадськості в оману».

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Загальну суму штрафу Meta, розраховану на підставі тисяч порушень законодавства штату, оцінили в 219 млрд доларів. Однак суддя Метью зменшив її до 25 млрд доларів.

Це рішення стало продовженням штрафу в розмірі 5 млрд доларів, який Федеральна торгова комісія США наклала на компанію у 2019 році через її практики щодо захисту конфіденційності даних.

У компанії Meta кажуть, що це рішення робить «практично неможливим ведення бізнесу в штаті Нью-Мексико». Також там планують подати апеляцію.

Це найбільший штраф, накладений на Meta на сьогодні. Цього року компанія також отримала кілька інших штрафів або погодилася врегулювати судові позови, зокрема уклала угоду на 18 млрд доларів із Каліфорнією у справі про безпеку дітей.

Нью-Мексико став одним із найпомітніших противників Meta в судових процесах. Цього року штат також оштрафував Meta майже на 1 млрд доларів за введення громадськості в оману щодо безпеки її соціальних платформ для дітей.