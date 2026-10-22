Іран заявляє, що сім нафтових танкерів горять або пошкоджені у Ормузькій протоці

В Тегерані заявили, що у ніч на четвер у Ормузькій протоці загорілися або були пошкоджені сім нафтових танкерів після ударів Ірану або підриву на морських мінах.

Як пише Associated Press, це надзвичайно велика кількість інцидентів.

Іранське державне телебачення повідомило про останні напади на судна, посилаючись на військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції. Вони знову пригрозили завдати ударів по американських військових базах у регіоні, якщо США й надалі допомагатимуть проводити комерційні судна через протоку.

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У повідомленні не згадувалися загиблі чи постраждалі. Британська служба моніторингу морської торгівлі United Kingdom Maritime Trade Operations не повідомляла про ці напади, однак останніми днями спостерігачі відзначали, що деякі судноплавні компанії неохоче повідомляють про інциденти.

Іран і надалі заявляє про контроль над цією водною артерією, яка є важливим важелем впливу на будь-яких переговорах зі США щодо війни.

Останніми днями Тегеран дав зрозуміти, що може розширити перелік цілей, включивши до нього таку інфраструктуру, як підводні кабелі та центри обробки даних.

США, зі свого боку, перекидають до регіону додаткові військові сили та техніку, зокрема третій авіаносець і тисячі військовослужбовців.

Тим часом посередники намагаються повернути Вашингтон і Тегеран до офіційних переговорів.