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Звільнили двох європейок, які понад рік перебували в полоні в Нігері

Єва Грецмахер працювала в гуманітарній організації і багато років жила у країні, а Клаудія Аббт провела кілька років у місті Агадес, працюючи там на громадських засадах.

Звільнили двох європейок, які понад рік перебували в полоні в Нігері
Одна зі звільнених жінок Єва Грецмахер
Фото: Christoph Greztmacher

Двох жінок – громадянок Швейцарії та Австрії – звільнили після понад річного перебування в полоні в Нігері, повідомляє BBC.

Їх передали владі в лівійському місті Бенгазі.

76-річну швейцарку Єву Гретцмахер і 69-річну австрійку Клаудію Аббт викрали окремо одна від одної в місті Агадес на півночі Нігеру – у січні та квітні минулого року відповідно.

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Подробиць про те, хто саме утримував жінок, або про висунуті вимоги не повідомляється. Однак раніше ці викрадення пов’язували з бойовиками “Ісламської держави”. Обставини звільнення жінок також не розголошуються.

За словами лівійських офіційних осіб, після завершення необхідних процедур жінок передадуть владі їхніх країн.

Грецмахер працювала в гуманітарній організації і багато років жила у Нігері, тоді як Аббт провела кілька років в Агадесі, працюючи там на громадських засадах.

Лівія досі не змогла подолати політичну кризу після повстання 2011 року за підтримки НАТО, яке повалило багаторічного диктатора Муаммара Каддафі.

Країна розділена між двома адміністраціями: одна діє на сході країни за підтримки воєначальника Халіфи Хафтара, якого звинувачують у воєнних злочинах, а інша — на заході, у столиці Триполі, на чолі з прем’єр-міністром Абдельхамідом Дбейбою.

Нігер і регіон Сахель загалом роками потерпають від джихадистського насильства, зокрема викрадень людей і смертоносних нападів. Їх чинять угруповання, пов’язані з “Аль-Каїдою” та “Ісламською державою”.

Із 2023 року Нігер перебуває під владою військових, які прийшли до влади внаслідок перевороту на чолі з генералом Абдурахманом Тчіані, усунувши обраного президента Мохамеда Базума.

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