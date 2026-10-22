Британія вперше за 20 років відновила виробництво великокаліберного озброєння

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У Великобританії вперше за 20 років відновили виробництво великокаліберного озброєння. Виробництво розгорнули на заводі компанії Rheinmetall UK - британського підрозділу німецького концерну Rheinmetall - у місті Телфорд.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Зазначається, що від початку підготовчих робіт до запуску минуло лише вісім місяців.

Новий гарматний цех забезпечує 100 висококваліфікованих робочих місць і виготовляє стволи та затвори для 120-мм і 155-мм систем озброєння, зокрема для артилерійських систем RCH 155 і майбутніх артилерійських платформ.

Міністр оборони Британії Вес Стрітінг заявив, що відновлення виробництва дасть змогу краще забезпечувати британські Збройні сили необхідним озброєнням і сприятиме реіндустріалізації країни.

Розвиток виробництва є частиною оборонної співпраці Великої Британії та Німеччини в межах угоди, підписаної в жовтні 2024 року.