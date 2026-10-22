Президент Чехії вважає, що Європа має активніше брати участь у переговорах про мир в Україні

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Європа повинна брати активнішу участь у переговорах щодо завершення російської війни проти України, оскільки США не обов'язково представляють її інтереси.

Про це він заявив під час панельної дискусії на конференції Berlin Global Dialogue у Берліні, передає Укрінформ.

"Я особисто вважаю, що наші американські союзники не обов'язково найкраще представляють європейські інтереси. Саме тому я твердо переконаний, що Європа повинна активніше долучатися до переговорів, мати чітке уявлення про те, яким має бути їхній результат, які межі переговорів, а також пропонувати альтернативи, що дадуть змогу вести переговори", - сказав Павел.

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За його словами, Європі необхідно виробити спільну позицію щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки, щоб стати повноцінним учасником дипломатичного процесу.

"Наразі це лише переговори між трьома сторонами – США, Росією та Україною, де Європа не представлена. Я вважаю це прогалиною", - зазначив Павел.

При цьому він визнав, що серед європейських держав досі немає достатньо узгодженого бачення майбутнього безпекового устрою.

На його переконання, без сильної спільної позиції європейські країни не сприйматимуть як повноцінного партнера на переговорах ні Росія, ні Сполучені Штати.

Водночас Павел наголосив, що дипломатичні контакти з Москвою необхідні, але їх слід будувати на конкретних умовах і результатах.

Він також додав, що наразі Москва не демонструє готовності до справжнього мирного врегулювання.

"Вони наразі не висловили жодної готовності до мирних переговорів, за одним винятком – капітуляції України та відходу президента Зеленського з посади. Це неможливо для України. Це неможливо для нас із принципових міркувань", - наголосив президент Чехії.

Контекст

20 жовтня в Осло відбулися переговори президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником Дональда США Стівом Віткоффом за участю президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере.

До підготовчих консультацій долучилися також європейські представники. Сторони обговорили питання територій, гарантій безпеки та післявоєнного відновлення України.

Наступного дня Віткофф поїхав до Росії. У Санкт-Петербурзі він зустрівся із очільником Кремля Владіміром Путіним. Після зустрічі Віткофф заявив, що обговорення щодо завершення російсько-української війни продовжаться у форматі тристоронніх переговорів.

При цьому Віткофф подякував російському президенту за звільнення 74-річного громадянина США Стівена Габбарда, який провів у в'язниці чотири роки, і назвав Путіна "гуманістом". Коментуючи його слова, Трамп сказав, що визначення "гуманіст" стосовно Путіна можна застосувати в контексті звільнення Габбарда.