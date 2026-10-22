Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
ГоловнаСвіт

У Франції вперше зафіксували зараження людини вірусом Шамонда

Заражений цим вірусом пацієнт помер. Обставини інфікування поки з’ясовують.

У Франції вперше зафіксували зараження людини вірусом Шамонда
ілюстративне фото
Фото: EPA/ UPG

У Франції повідомили про перший у світі підтверджений випадок зараження людини вірусом Шамонда, який зазвичай виявляють у сільськогосподарських тварин. Пацієнт помер на початку жовтня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на французьку владу та Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC).

Наразі загрози для населення не виявили. За попередньою версією, людина могла заразитися на сході Франції, де вірус циркулював серед тварин навесні та влітку цього року. Обставини інфікування пацієнта наразі з’ясовують.

В ECDC зазначили, що померлий мав серйозне захворювання, через яке був більш вразливим до інфекцій.

Що відомо про вірус Шамонда?

  • Вірус Шамонда передається через укуси дрібних мошок і найчастіше вражає велику рогату худобу. Його також виявляли у коней, альпак, овець і кіз. Вперше вірус ідентифікували в Нігерії в середині 1960-х років.
  • У Європі його вперше підтвердили наприкінці липня після генетичного аналізу зразків від хворих корів у південній Німеччині, Швейцарії та на сході Франції. Згодом випадки виявлення вірусу серед тварин зафіксували й в інших європейських країнах. Наразі комерційно доступних вакцин проти вірусу Шамонда немає. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies