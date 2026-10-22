У Франції вперше зафіксували зараження людини вірусом Шамонда

У Франції повідомили про перший у світі підтверджений випадок зараження людини вірусом Шамонда, який зазвичай виявляють у сільськогосподарських тварин. Пацієнт помер на початку жовтня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на французьку владу та Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC).

Наразі загрози для населення не виявили. За попередньою версією, людина могла заразитися на сході Франції, де вірус циркулював серед тварин навесні та влітку цього року. Обставини інфікування пацієнта наразі з’ясовують.

В ECDC зазначили, що померлий мав серйозне захворювання, через яке був більш вразливим до інфекцій.

Що відомо про вірус Шамонда?

Вірус Шамонда передається через укуси дрібних мошок і найчастіше вражає велику рогату худобу. Його також виявляли у коней, альпак, овець і кіз. Вперше вірус ідентифікували в Нігерії в середині 1960-х років.