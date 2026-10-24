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​Українські FP-1 уразили завод "Омський каучук" і склад OZON у Росії

Дрони подолали понад 2500 км від державного кордону.

​Українські FP-1 уразили завод "Омський каучук" і склад OZON у Росії
Цілі розташовані за 2500 км від кордону України
Фото: Fire Point

Українські безпілотники FP-1 подолали понад 2500 км від державного кордону та уразили два об’єкти в російському Омську. 

Про це в Telegram повідомила компанія Fire Point.

Однією з цілей став завод "Омський каучук" – одне з найбільших нафтохімічних підприємств Росії. За оприлюдненими раніше даними, завод забезпечував близько 25% російського виробництва бутадієн-метилстирольних каучуків.

Також під удар потрапив логістичний складський комплекс компанії OZON.

  • У ніч проти 24 жовтня Сили оборони України уразили низку об’єктів на території Росії. Зокрема, в Орлі пошкоджено основну виробничу будівлю підприємства "Протон-Електротекс", яке виготовляє компоненти для російських крилатих і балістичних ракет. 
  • У Тольятті Самарської області атакували комбінат "Тольяттікаучук", де зафіксували вибух і пожежу. Крім того, українські сили уразили літак на російському аеродромі "Єйськ" у Краснодарському краї, ступінь його пошкоджень уточнюють.
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