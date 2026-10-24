​Українські FP-1 уразили завод "Омський каучук" і склад OZON у Росії

Українські безпілотники FP-1 подолали понад 2500 км від державного кордону та уразили два об’єкти в російському Омську.
Про це в Telegram повідомила компанія Fire Point.
Однією з цілей став завод "Омський каучук" – одне з найбільших нафтохімічних підприємств Росії. За оприлюдненими раніше даними, завод забезпечував близько 25% російського виробництва бутадієн-метилстирольних каучуків.
Також під удар потрапив логістичний складський комплекс компанії OZON.
- У ніч проти 24 жовтня Сили оборони України уразили низку об’єктів на території Росії. Зокрема, в Орлі пошкоджено основну виробничу будівлю підприємства "Протон-Електротекс", яке виготовляє компоненти для російських крилатих і балістичних ракет.
- У Тольятті Самарської області атакували комбінат "Тольяттікаучук", де зафіксували вибух і пожежу. Крім того, українські сили уразили літак на російському аеродромі "Єйськ" у Краснодарському краї, ступінь його пошкоджень уточнюють.