​Українські FP-1 уразили завод "Омський каучук" і склад OZON у Росії

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Цілі розташовані за 2500 км від кордону України

Українські безпілотники FP-1 подолали понад 2500 км від державного кордону та уразили два об’єкти в російському Омську.

Про це в Telegram повідомила компанія Fire Point.

Однією з цілей став завод "Омський каучук" – одне з найбільших нафтохімічних підприємств Росії. За оприлюдненими раніше даними, завод забезпечував близько 25% російського виробництва бутадієн-метилстирольних каучуків.

Також під удар потрапив логістичний складський комплекс компанії OZON.