Оборонці уразили цілі у російських Орлі і Самарі та літак на аеродромі «Єйськ»

По цілях ворога відпрацювали вчора та в ніч на сьогодні.

Вчора, 23-го та у ніч на 24 жовтня Сили оборони України завдали ударів по важливих об'єктах на території РФ.

Уражено комбінат «Тольяттікаучук», АТ «Протон-Електротекс» у місті Орел та літак на аеродромі «Єйськ».

Про це прозвітували у Генштабі та повідомили у Силах безпілотних систем.

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Підтверджено ураження основної виробничої будівлі АТ «Протон-Електротекс» у місті Орел Орловської області РФ. Це ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими противник б'є по українських містах.

АТ «Протон-Електротекс» — провідний російський виробник оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу, від кристалів до готової продукції. Серед неї — модулі для крилатих авіаційних ракет С-71 «Ковер» і перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 «Искандер-М». У межах кооперації підприємство також бере участь у виробництві бойових машин ЗРГК «Панцирь-С1» та його модифікацій.

Також уражено комбінат «Тольяттікаучук» у місті Тольятті Самарської області РФ. В районі комбінату зафіксовано вибух і пожежу. Це порушує ланцюг постачання сировини для російської ракетної програми. Підприємство виробляє синтетичні каучуки, мономери, фракції та високооктанові добавки до бензину. Синтетичні каучуки, зокрема, використовуються для виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Доповнення. У Силах безпілотних систем розповіли, що комбінат «Тольяттикаучук» уразили у взаємодії з іншими складовими Сил оборони Україн. До операції від СБС були залучені 1-й окремий центр безпілотних систем, 412-та окрема бригада безпілотних систем Nemesis та 414-та окрема бригада безпілотних систем «Птахи Мадяра».

Окрім того, уражено літак на аеродромі «Єйськ» Краснодарського краю РФ. Ступінь пошкоджень уточнюється.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони України здійснюють ураження об'єктів на території противника в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН. Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України.