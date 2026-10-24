Міністр оборони Хмара заявив про відновлення швидкості Starlink і Starshield на фронті

Міноборони України фіксує відновлення швидкості роботи Starlink і Starshield. Системи моніторингу фіксують швидкість понад 400 км/год.

Про це у коментарі журналістам заявив міністр оборони Євгеній Хмара, пише LB.ua.

"Системи моніторингу Міністерства оборони фіксують відновлення швидкості Starlink/Starshield. Фіксуємо швидкість більше 400 км/год, зв’язок стабільний", – повідомив Хмара.

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"Це черговий приклад, коли прямий діалог та наполеглива позиція Президента України на найвищому рівні дає результати. І цей результат передусім важливий для нашого фронту, для військових, роботи безпілотників, логістики та зв’язку", – наголосив очільник Міноборони.

Він додав, Міноборони продовжує моніторинг та фіксацію роботи Starlink/Starshield.

Проблема зі Starlink в Україні: що відомо

Проблеми з роботою супутникового зв’язку Starlink в Україні вплинули на можливості українських військових, зокрема на застосування ударних дронів і безпілотників-перехоплювачів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що доступ до Starlink для українських військових нібито повністю відновили. Водночас раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що обмеження швидкості понад 160 км/год залишаються перешкодою для роботи частини безпілотників.

Україна перевіряла, чи пов’язані обмеження з технічними проблемами SpaceX, чи вони діють цілеспрямовано. Для цього термінали Starlink тестували в країнах Європейського Союзу. За наведеними даними, обмеження виявили лише на території України.

Представники адміністрації США заперечували причетність Вашингтона до обмеження роботи систем. Водночас The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців писало, що Ілон Маск міг особисто розпорядитися обмежити роботу військової супутникової системи Starshield в Україні.

На тлі перебоїв американські конгресмени закликали адміністрацію Трампа домогтися відновлення повноцінного доступу України до Starlink і Starshield. Зокрема, члени Палати представників звернулися до міністра оборони США Піта Гегсета із закликом розширити контракт на Starshield. Стабільний супутниковий зв’язок має важливе значення для управління військами, роботи безпілотників, логістики та зв’язку на фронті.