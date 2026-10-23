Зеленський: Обмеження швидкості для Starlink і Starshield досі діють

Обмеження швидкості для Starlink і Starshield досі діють, затримується також постачання перехоплювачів до російської балістики.
Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі в Hudson institute.
«Швидкість не відновили. А постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних ракет досі затримується. Ми чекаємо на перехоплювачі, щодо яких уже була домовленість. Але вони досі не надходять. Це справжня проблема, бо росіяни атакують нас майже щодня», - сказав глава держави.
Президент підкреслив, що «усе це відбувається, поки ми продовжуємо досить успішні операції на фронті».
За словами Зеленського, українцям стало скланіше тримати оборону «частково через політику щодо Starlink і Starshield та обмеження швидкості».
«Але наша лінія фронту й далі тримається, і я пишаюся тим, наскільки сильні наші люди», - підсумував президент.
Проблема зі Starlink в Україні: що відомо
- Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що доступ до інтернету за допомогою терміналів Starlink для українських військових нібито було повністю відновлено.
- До цієї заяви американського колеги Зеленський говорив, що попри поліпшення ситуації обмеження на швидкості понад 160 кілометрів на годину досі існує - що заважає роботі українських ударних дронів та перехоплювачів.
- Як відомо, українські військові залишилися без американських попереджень про загрозу балістичних ракет після призупинення ударів по російських енергетичних об’єктах. Одночасно по всій Україні сповільнилася робота супутникового інтернету Starlink, що ускладнило дії українських сил на передовій та удари середньої дальності по російських військових цілях.
- За словами президента, українські дрони-перехоплювачі реактивних БпЛА зараз не можуть працювати через обмеження роботи Starlink щонайбільше до 161 кілометра на годину.
- Україна намагалася з'ясувати, чи причина в технічних проблемах компанії SpaceX чи в умисному обмеженні. Для цього вона відправила кілька машин зі Starlink до країн ЄС. З’ясувалося, що обмеження діють лише на українській території, а не ЄС.
- У відповідь глава Мінфіну США Скотт Бессент порадив Зеленському бути обережнішим із звинуваченнями на адресу Штатів щодо Starlink. А Трамп і держсекретар Марко Рубіо запевнили, що вони не причетні до обмеження роботи систем.
- Видання The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців писало, що Маск міг особисто розпорядитися обмежити роботу військового супутникового зв’язку Starshield в Україні.
- Тим часом низка конгресменів США закликали Трампа переконати Маска дати Україні доступ до Starlink для ударів по Росії. Зокрема, ідеться про пошук і знищення ракетних установок на території РФ.