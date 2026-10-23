Зеленський: Обмеження швидкості для Starlink і Starshield досі діють

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Обмеження швидкості для Starlink і Starshield досі діють, затримується також постачання перехоплювачів до російської балістики.

Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі в Hudson institute.

«Швидкість не відновили. А постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних ракет досі затримується. Ми чекаємо на перехоплювачі, щодо яких уже була домовленість. Але вони досі не надходять. Це справжня проблема, бо росіяни атакують нас майже щодня», - сказав глава держави.

Президент підкреслив, що «усе це відбувається, поки ми продовжуємо досить успішні операції на фронті».

За словами Зеленського, українцям стало скланіше тримати оборону «частково через політику щодо Starlink і Starshield та обмеження швидкості».

«Але наша лінія фронту й далі тримається, і я пишаюся тим, наскільки сильні наші люди», - підсумував президент.

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