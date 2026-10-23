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З окупованої Херсонщини повернули ще п’ятьох дітей

Серед врятованих – 16-річна дівчина, яку змушували навчатися в російській школі та брати участь у пропагандистських заходах.

З окупованої Херсонщини повернули ще п’ятьох дітей
В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
Фото: Save Ukraine

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще п’ятьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини. Серед них, дві дівчинки та троє хлопчиків віком від 15 до 17 років.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Одна з врятованих – 16-річна дівчина, яка пережила озброєний обшук російських військових. Під час нього окупанти забрали її батька.

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Під погрозами дівчину змусили навчатися в російській школі, де її залучали до пропагандистських заходів, навчали розбирати зброю та змушували виступати перед російськими військовими. Також вона жила в постійному страху через атаки дронів на цивільних.

Повернення дітей відбулося за сприяння благодійної організації Save Ukraine. Нині вони перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

З початку 2026 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути вже 235 дітей із тимчасово окупованої Херсонщини.

Робота з повернення українських дітей триває в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

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