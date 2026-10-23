Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
ГоловнаСуспільствоВійна

"Редіс": Після понад чотирьох років російського полону додому повернулися 35 бійців "Азову"

Загалом під час обміну звільнили 61 військовослужбовця військової частини 3057. У російському полоні досі залишаються понад 500 азовців.

"Редіс": Після понад чотирьох років російського полону додому повернулися 35 бійців "Азову"
35 бійців "Азову" вдалося повернути із полону РФ
Фото: Денис "Редіс" Прокопенко/Фейсбук

Під час сьогоднішнього обміну військовополоненими додому повернулися 61 військовослужбовець військової частини 3057, серед них – 35 бійців окремого загону спеціального призначення "Азов".  

Про це повідомив командувач угруповання військ "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко.

"Після надскладної 86-денної оборони Маріуполя вони провели в російському полоні більше чотирьох років. Я вітаю побратимів на рідній землі та дякую вам за вашу мужність і вірність присязі", – наголосив командувач.

Реклама

"Під щоденними тортурами, в нелюдських умовах ви витримали страшні випробування і продемонстрували силу духу та стійкість українського воїна", – написав Прокопенко.

Прокопенко також подякував усім, хто працює над обмінами, поповнює обмінний фонд і шукає нові рішення для повернення українців із полону.

Командувач наголосив, що робота над звільненням військовополонених має бути спільним державним пріоритетом, а обміни – систематичними.

"У полоні залишаються понад 500 азовців. Продовжуємо працювати над поверненням кожного із них", – зазначив Прокопенко.

  • Серед звільнених є п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року.
  • Двоє зі звільнених бійців потрапили у полон ще у 2018 та 2020 роках. Також додому повернули тяжкохворих та тяжкопоранених захисників.
  • Наймолодшому звільненому – 24 роки, найстаршому – 63. В одного з військових завтра день народження, йому виповнюється 60.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies