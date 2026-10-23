"Редіс": Після понад чотирьох років російського полону додому повернулися 35 бійців "Азову"

Загалом під час обміну звільнили 61 військовослужбовця військової частини 3057. У російському полоні досі залишаються понад 500 азовців.

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Під час сьогоднішнього обміну військовополоненими додому повернулися 61 військовослужбовець військової частини 3057, серед них – 35 бійців окремого загону спеціального призначення "Азов".

Про це повідомив командувач угруповання військ "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко.

"Після надскладної 86-денної оборони Маріуполя вони провели в російському полоні більше чотирьох років. Я вітаю побратимів на рідній землі та дякую вам за вашу мужність і вірність присязі", – наголосив командувач.

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"Під щоденними тортурами, в нелюдських умовах ви витримали страшні випробування і продемонстрували силу духу та стійкість українського воїна", – написав Прокопенко.

Прокопенко також подякував усім, хто працює над обмінами, поповнює обмінний фонд і шукає нові рішення для повернення українців із полону.

Командувач наголосив, що робота над звільненням військовополонених має бути спільним державним пріоритетом, а обміни – систематичними.

"У полоні залишаються понад 500 азовців. Продовжуємо працювати над поверненням кожного із них", – зазначив Прокопенко.

23 жовтня Україна і РФ провели обмін військовополоненими. Додому з російського полону повернулися 270 українців – 261 військовополонений та 9 цивільних.

Серед звільнених є п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року.

Двоє зі звільнених бійців потрапили у полон ще у 2018 та 2020 роках. Також додому повернули тяжкохворих та тяжкопоранених захисників.