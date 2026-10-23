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У Сумській та Чернігівській областях фіксують випадки проникнення російських ДРГ. Ворожі групи намагаються розвідати розташування українських оборонних позицій, а також мінують місцевість.

Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в телеефірі, пише Укрінформ.

За його словами, останнім часом у прикордонних районах обох областей зафіксували по кілька таких випадків.

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"Задача таких груп – вивідати побудову нашої оборони, вивідати, де знаходяться позиції. Якщо їм вдається, то і власними силами намагаються атакувати українські позиції", – зазначив Демченко.

Він додав, що під час протидиверсійних заходів часто виявляють спроби мінування місцевості. Під час відступу, російські військові намагаються встановлювати вибухові пристрої, щоб українські захисники підірвалися на них.

Для своєчасного виявлення ворожих ДРГ, Сили оборони використовують безпілотники. Також прикордонники отримують попередню розвідувальну інформацію про можливі спроби проникнення ДРГ на окремих напрямках і проводять протидиверсійні заходи.

Окремо Демченко повідомив про ситуацію на Харківщині, де російські війська намагаються розширити зону контролю.

"Ворог намагається знищувати позиції, які утримують українські захисники, з надією, що в подальшому піхотні групи зможуть легше просуватися. Але знову ж таки ворог несе великі втрати", – розповів речник.