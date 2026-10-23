Кабмін спростив оформлення статусу УБД для ветеранів, які знову стали на захист України

Зміни також передбачають удосконалення процедур, зокрема з урахуванням можливості автоматичного надання статусу через електронні реєстри.

Кабінет Міністрів ухвалив зміни, які дозволять військовослужбовцям повторно оформлювати статус учасника бойових дій (УБД), якщо вони вже мали його за попередні заслуги. Нововведення стосуються захисників, які після початку повномасштабного вторгнення знову долучилися до оборони України, але через юридичні колізії не могли отримати статус за новою підставою.

Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів України.

Раніше відсутність чіткого механізму створювала бюрократичні перешкоди для військових, які брали участь у різних етапах захисту країни – від виконання спеціальних завдань і участі в антитерористичній операції до відсічі повномасштабної російської агресії.

Реклама

Згідно з ухваленими змінами, наявність раніше отриманого статусу УБД не перешкоджатиме його оформленню за іншими передбаченими законом підставами. Якщо людина матиме право на статус за кількома підставами, їй видаватимуть одне паперове посвідчення на вибір.

Інформацію про інші підстави підтверджуватимуть витягом із Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Після оформлення статусу військові збережуть належні їм соціальні гарантії, пільги та виплати

У Міністерстві у справах ветеранів зазначили, що зміни також передбачають удосконалення процедур, зокрема з урахуванням можливості автоматичного надання статусу через електронні реєстри.

Очікується, що завдяки нововведенням близько тисячі військовослужбовців зможуть оформити статус УБД за участь у відсічі повномасштабного вторгнення. При цьому вони збережуть належні їм соціальні гарантії, пільги та виплати. Звернутися до уповноважених органів із заявою можна буде після офіційного опублікування змін і набрання ними чинності.