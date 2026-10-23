З окупованої території визволили ще сімох цивільних українців

Також сім осіб поїхали до Росії у межах роботи з возз’єднання родин за підтримки МКЧХ.

Україна вивезла на вільну територію сімох цивільних з окупованих земель. Натомість семеро осіб поїхали до РФ у межах роботи з возз’єднання родин за підтримки МКЧХ.

Про це написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Завдяки моєму гуманітарному каналу комунікації з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою вдалося досягти домовленостей про взаємне повернення цивільних. Сім українців повернулися на підконтрольну Україні територію, також сім поїхали до РФ у межах роботи з возз’єднання родин за підтримки МКЧХ», – написав він.

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Зокрема повернулася 90-річна маломобільна жінка та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт та має інші захворювання. З огляду на стан здоров’я обох жінок під час організації їхнього повернення забезпечили необхідні умови транспортування.

Також вдалося організувати повернення молодої жінки та її дитини. Коли почалося повномасштабне вторгнення жінка тимчасово перебувала в Маріуполі. Унаслідок бойових дій та подальшої окупації міста, вона не змогла повернутися до родини. Суттєвою перешкодою повернення на підконтрольну Україні територію стало документування дитини. Наразі вони вже вдома.

Якщо ваші рідні залишаються на ТОТ України або на території Росії і потребують допомоги з поверненням, варто звертатися до Офісу Омбудсмана:

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З-за кордону: +38 (044) 299 74 08

З тимчасово окупованих територій: +38 093 406 80 17 (WhatsApp, Viber, Telegram)

Також можна звернутися через електронний кабінет.