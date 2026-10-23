Данія терміново передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів для винищувачів F-16

Українські пілоти вже використовують їх для перехоплення російських реактивних БпЛА.

Данія в прискореному режимі передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів калібру 20 мм для бортових гармат винищувачів F-16. Українські пілоти вже використовують їх для перехоплення російських реактивних ударних безпілотників.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

У Міноборони подякували Данії за оперативну відповідь на запит щодо додаткових боєприпасів. Відомство наголосило, що швидкість постачання безпосередньо впливає на можливості української ППО та захист населення від російських повітряних атак.

"На сьогодні F-16 є одним з найефективніших засобів у протидії реактивним шахедам, тому для їх ефективного знищення важливо мати достатні запаси озброєння", – йдеться у повідомленні МО.