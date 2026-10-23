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Данія терміново передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів для винищувачів F-16

Українські пілоти вже використовують їх для перехоплення російських реактивних БпЛА.

Данія терміново передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів для винищувачів F-16
Данія передала 50 тисяч снарядів
Фото: Міноборони

Данія в прискореному режимі передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів калібру 20 мм для бортових гармат винищувачів F-16. Українські пілоти вже використовують їх для перехоплення російських реактивних ударних безпілотників.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

У Міноборони подякували Данії за оперативну відповідь на запит щодо додаткових боєприпасів. Відомство наголосило, що швидкість постачання безпосередньо впливає на можливості української ППО та захист населення від російських повітряних атак.

"На сьогодні F-16 є одним з найефективніших засобів у протидії реактивним шахедам, тому для їх ефективного знищення важливо мати достатні запаси озброєння", – йдеться у повідомленні МО.

  • Напередодні Данія повідомила, що надасть кредитну гарантію на 750 млн данських крон (близько €100 млн) для дочірньої компанії українського виробника озброєння Fire Point. Кошти спрямують через Данський фонд експорту та інвестицій (EIFO), щоб підтримати запуск виробництва в Південній Ютландії. 
  • Водночас будівництво заводу з виробництва твердого ракетного палива для крилатих ракет "Фламінго" перенесли на кінець 2027 року, а вартість проєкту зросла з €50 млн до понад €150 млн.
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