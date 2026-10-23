Росія вдарила по критичній інфраструктурі Дніпра (доповнено)

Російська армія вранці 23 жовтня атакувала Дніпровський район. Поранені двоє людей.
Внаслідок атаки пошкоджено підприємство – там виникла пожежа, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. Медики надають постраждалим допомогу.
Доповнення. Пізніше Ганжа написав, що ворог також вдарив по Дніпру. Зайнялася пожежа. Попередньо, люди не постраждали.
О 12:20 голова ОВА повідомив про ще одну атаку – по критичній інфраструктурі обласного центру. Інформацію про потерпілих та наслідки обстрілу уточнюють.
- За учорашній вечір і ніч 23 жовтня Росія поранила в області двох людей. Атакувала чотири райони. В Дніпрі пошкоджено інфраструктуру. В Павлограді – адмінбудівлю і приватний будинок.
- В Нікопольському районі постраждав 44-річний чоловік. У Шахтарській громаді поранень зазнала жінка 26 років.