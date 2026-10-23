Росія вдарила по критичній інфраструктурі Дніпра (доповнено)

У Дніпровському районі є 2 поранених.

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Російська армія вранці 23 жовтня атакувала Дніпровський район. Поранені двоє людей.

Внаслідок атаки пошкоджено підприємство – там виникла пожежа, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. Медики надають постраждалим допомогу.

Доповнення. Пізніше Ганжа написав, що ворог також вдарив по Дніпру. Зайнялася пожежа. Попередньо, люди не постраждали.

О 12:20 голова ОВА повідомив про ще одну атаку – по критичній інфраструктурі обласного центру. Інформацію про потерпілих та наслідки обстрілу уточнюють.