В області пошкоджено три багатоповерхівки та 18 приватних будинків.

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За минулу добу росіяни вбили двох жителів Донеччини у Слов'янську та Краматорську.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще 9 людей отримали поранення: п’ятеро у Краматорську, двоє в Адамівці, та по одній людині у Слов’янську і Яцьківці.

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Всього за добу росіяни 39 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

В області пошкоджено три багатоповерхівки, 18 приватних будинків, три автомобілі, дві адмінбудівлі, гаражі, господарчу споруду та інфраструктуру.

З початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили у регіоні 4439 людей і поранили 10854. Це цифри без урахування Маріуполя та Волновахи.