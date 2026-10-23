За минулу добу росіяни вбили двох жителів Донеччини у Слов'янську та Краматорську.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Ще 9 людей отримали поранення: п’ятеро у Краматорську, двоє в Адамівці, та по одній людині у Слов’янську і Яцьківці.
Всього за добу росіяни 39 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
В області пошкоджено три багатоповерхівки, 18 приватних будинків, три автомобілі, дві адмінбудівлі, гаражі, господарчу споруду та інфраструктуру.
З початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили у регіоні 4439 людей і поранили 10854. Це цифри без урахування Маріуполя та Волновахи.
- На Донеччині розширили територію обов’язкової примусової евакуації сімей із дітьми. Тепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад.