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На Волині затримали жінку, яка понад два роки служила в російській армії

Вона приїхала в Україну, щоб поновити закордонний паспорт і емігрувати в ЄС.

На Волині затримали жінку, яка понад два роки служила в російській армії
Жінка добровільно пішла служити у ворожу армію
Фото: ДПСУ

На Волині затримали 50-річну уродженку Донецька, яка з лютого 2022-го до серпня 2024 року служила в російській армії та воювала проти України. Після звільнення вона приїхала в Україну, щоб поновити закордонний паспорт і виїхати на постійне проживання до Євросоюзу.

Про це повідомили СБУ та Державна прикордонна служба.

До повномасштабної війни жінка працювала медсестрою в Донецькій обласній клінічно-психіатричній лікарні. Наприкінці лютого 2022 року вона добровільно вступила до 91-го окремого стрілецького полку російської армії, де отримала звання сержанта.

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За даними СБУ, громадянку викрили на пункті пропуску "Доманове", коли вона намагалася в’їхати в Україну з Білорусі. Згодом її затримали в готелі Ковеля.

Під час обшуку правоохоронці вилучили російський паспорт, військові квитки РФ і так званої "ДНР", посвідчення ветерана російської армії та інші документи, що підтверджують її службу на боці окупантів.

Жінці повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою. За даними СБУ, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУ

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