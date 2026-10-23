Українські правоохоронці повідомили, що заблокували сім нових схем ухилення від мобілізації і затримали 10 організаторів оборудок у різних регіонах України.

Про це звітує СБУ.

У Київській області викрили підприємця та його спільника, яких підозрюють у тому, що вони за гроші організували фіктивне працевлаштування до критично важливого автотранспортного підприємства з подальшим «бронюванням». За матеріалами справи, ділки «на папері» оформлювали своїх клієнтів водіями вантажівок та логістами, але фактично вони не з’являлися на робочих місцях і не виконували трудових обов’язків.

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У Закарпатській області викрили священнослужителя, який за 15 тисяч доларів США сприяв у незаконному перетині державного кордону військовозобовʼязаним до країн Євросоюзу. Встановили, що клірик особисто підказував маршрути перетину кордону через ліс поза пунктами пропуску. Співробітники СБУ затримали фігуранта, коли він супроводжував клієнта до «обхідної» стежки.

Фото: СБУ Один із затриманих підозрюваних

У Кропивницькому затримано мешканку Одещини, яка, маючи другу групу інвалідності, за 10 тисяч доларів США уклала фіктивний шлюб із чоловіком призовного віку, щоб допомогти йому отримати відстрочку від мобілізації та виїхати за кордон. Після розірвання цього шлюбу жінка планувала укласти наступний за аналогічною схемою.

У Житомирі викрили ще двох фігурантів. Ними виявились керівник комунального підприємства, що займається благоустроєм одного із міст області, та його приятель – директор будівельної компанії. Разом вони організували незаконне зняття людей із розшуку ТЦК. Для цього спільники використовували особисті зв’язки у військкоматі. Правоохоронці задокументували скасування розшуку одного з військовозобовʼязаних і затримали ділків після одержання грошей за «послугу».

На Вінниччині викрили очільницю лікарні сімейної медицини, яка одночасно є депутаткою місцевої райради, та її спільницю – голову лікарсько-консультативної комісії, які продавали військовозобов’язаним фіктивні медвисновки про поганий стан здоров’я їхніх родичів. За даними слідства, фігуранти вносили неправдиві відомості до медичних документів, на підставі яких ухилянти отримували відстрочки від мобілізації під приводом догляду за «хворими» близькими.

Фото: СБУ Одна із затриманих

У Львові затримали ділка, який за 15 тисяч доларів США організував оформлення 3-ї групи інвалідності з внесенням «оновлених» даних до відповідної інформаційної системи. Щоб реалізувати схему, фігурант задіяв особисті зв’язки у держустановах.

Крім цього, на Львівщині викрили директора автотранспортної компанії, який за гроші пообіцяв військовозобов’язаному переправити його за кордон. Для цього підприємець фіктивно працевлаштував потенційного призовника до себе водієм міжнародних рейсів. Правоохоронці затримали «клієнта» на спробі дати хабар прикордоннику за безперешкодний перетин пункту пропуску. Після цього затримали й організатора оборудки.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливий період);

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 (пособництво у підкупі службової особи юридичної особи приватного права, вчинені за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Затриманим загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.