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Радіодиктант національної єдності-2026: відома назва тексту

Текст письменника і ветерана російсько-української війни Артура Дроня називатиметься"Лист, який не закінчується".

Радіодиктант національної єдності-2026: відома назва тексту
Текст читатимуть Артур Пройдаков і Даша Астаф'єва
Фото: Суспільне

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч називатиметься "Лист, який не закінчується". Текст написав письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. 

Про це повідомило "Суспільне".

Радіодиктант відбудеться 27 жовтня об 11:00 на платформах "Суспільного Мовлення".

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За задумом автора, текст має стати для учасників нагодою для особистої розмови з близькими людьми.

"Найцінніше, що дає нам мова, – це можливість поговорити один з одним. Сказати щось дуже важливе, особливо, коли ми далеко одне від одного", – пояснив Дронь.

Текст у прямому ефірі читатимуть учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва.

Продюсерка Радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько зазначила, що цьогорічний текст нагадуватиме листування двох близьких людей. За її словами, він порушує теми, важливі для кожного, адже в непрості часи другорядне відходить на задній план.

  • Долучитися до написання можна 27 жовтня об 11:00 в ефірах "Українського Радіо" та "Радіо Культура", на телеканалі й сайті "Суспільне Культура", YouTube-каналі "Українського Радіо", а також у застосунках suspilne.radio для iOS та Android і в застосунку "Дія".
  • Текст диктанту оприлюднять 29 жовтня об 11:00 на платформах "Суспільного", щоб учасники могли самостійно перевірити написане.
  • Ті, хто хоче отримати перевірку фахівців, можуть надіслати паперовий текст на адресу: 01001, Київ, вул. Хрещатик, 26. На поштовому штемпелі має бути дата не пізніше 28 жовтня. Також можна надіслати фото або скан роботи у форматі JPG, PNG, JPEG, TIFF чи PDF на електронну адресу [email protected]. Кінцевий термін – 11:00 29 жовтня.
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