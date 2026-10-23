Нічні повітряні атаки , 165 бойових зіткнень, бої на Південно-Слобожанському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, удари по Сумах, протести в Белграді.

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Минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів дві людини загинули. Постраждали 46 людей, зокрема дитина.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, люди загинули у Лозовій. Там постраждали 38 осіб. У Харкові поранена 47-річна жінка, а в Ізюмі зазнали поранень жінки 46 і 22 років, 60-річний чоловік і 13-річний хлопчик, отримала гостру реакцію на стрес 50-річна жінка.

На трасі Ізюм – Слов’янськ поранений 65-річний чоловік, а у м. Дергачі зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка.

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Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень.

Найбільше боїв відбулося на Покровському (15), Костянтинівському (11), Гуляйпільському (12) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1830 окупантів, 54 артилерійські системи, РСЗВ, засіб ППО, 447 штук автомобільної техніки і автоцистерн та 5 одиниць спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 574 620 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 23 жовтня росіяни завдали удару по Сумах із застосуванням БПЛА.

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Начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко розповів, що вночі ворог атакував місто ударними БпЛА типу «Герань-2».

Унаслідок атаки постраждали двоє працівників АЗС – 39-річна жінка та 54-річний чоловік.

Пожежі, що виникли внаслідок ударів, локалізували рятувальники ДСНС.

Ворог обстрілював об'єкти цивільної інфраструктури у трьох різних частинах міста.

«У ніч на 23 жовтня (з 18:00 22 жовтня) противник атакував 176 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське», – розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 140 ворожих БпЛА типу Shahed (68 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Станом на ранок 10 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння уламків у 13 місцях.

Уночі і вранці 23 жовтня Росія атакувала енергетичні об’єкти у Житомирській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій та Рівненській областях. Внаслідок атак понад 500 тисяч українців залишилися без світла. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація, повідомив на брифінгу перший заступник міністра енергетики Андрій Некрасов.

В Одеській та Тернопільській областях триває ліквідація наслідків попередніх атак.

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Через постійні обстріли та бойові дії виникли нові знеструмлення у Донецькій та Харківській областях. Фахівці розпочинають роботи з відновлення електропостачання, щойно дозволяють безпекові умови. Робота енергетиків ускладнена постійними обстрілами.

Некрасов додав, що в Україні запрацював портал єОпора – єдиний інформаційний ресурс із практичними порадами та актуальною інформацією про підготовку до зими, державну підтримку та допомогу населенню.

У Києві та області запровадили екстрені відключення світла.

Графіки наразі не діють.

У Белграді 22 жовтня відбувся масштабний мітинг прихильників опозиції. За попередньою оцінкою, на вулиці сербської столиці для протесту вийшли близько 150 000 людей. Їхня ціль – покласти край 14-річному правлінню правої популістської Сербської прогресивної партії (СПП), очолюваної нинішнім президентом у відставці Александром Вучичем, пише The Guardian.

Прихильники зміни влади створили Студентський список – перелік з 250 опозиційних кандидатів, у якому немає визначеного лідера. «Студентський» він тому, що ядро протестного руху становлять саме студенти, однак долучилися до нього люди різних вікових категорій і занять. «Я прийшла підтримати Студентський список, тому що молодь нарешті дала надію, що жити в нормальній країні можливо. Уперше в житті мені здалося, що це можливо», – прокоментувала журналістам 47-річна Марія Неделькович Радіч.

Вибори парламенту Сербії заплановані на цю неділю, 25 жовтня. Вучич минулого місяця оголосив про відставку з поста президента, аби змагатися на посаду прем'єра.

Більше інформації – в новині.

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