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Київська область після екстрених відключень повернулась до графіків (оновлено)

Раніше екстрені відключення застосовували у Києві та області, графіки не діяли.

Київська область після екстрених відключень повернулась до графіків (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Ігор Чайка / Facebook

У Києві та Київській області застосовували екстрені відключення електроенергії за командою "Укренерго". Під час таких відключень графіки не діють.

Про це повідомили в ДТЕК. 

О 13:47 в компанії уточнили, що Київщина повертається до графіків.

Фото: ДТЕК
Фото: ДТЕК

Яка ситуація в енергетиці України після обстрілів?

Уночі та вранці 23 жовтня російські війська атакували енергетичні об’єкти у шести областях України: Житомирській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій та Рівненській. Унаслідок ударів понад 500 тисяч українців залишилися без електропостачання. 

Також триває ліквідація наслідків попередніх атак в Одеській і Тернопільській областях. Через обстріли та бойові дії нові знеструмлення виникли в Донецькій і Харківській областях. Ремонтні бригади відновлюють електропостачання з урахуванням безпекових умов. 

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