Ситуація в енергосистемі може змінюватись.

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В п'ятницю, 23 жовтня, у частині областей України будуть застосовуватись заходи обмеження електропостачання.

Про це повідомили в "Укренерго".

З 06:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості

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З 06:00 - 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).

Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти.

Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись.

"Коли світло з'являється за графіком - будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - зазначили в "Укренерго".