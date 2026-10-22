В п'ятницю, 23 жовтня, у частині областей України будуть застосовуватись заходи обмеження електропостачання.
Про це повідомили в "Укренерго".
З 06:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості
З 06:00 - 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).
Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти.
Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись.
"Коли світло з'являється за графіком - будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - зазначили в "Укренерго".