Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
ГоловнаСвіт

У Белграді відбулися масштабні протести на підтримку опозиції: кількість учасників оцінили в 150 000

Таку оцінку надав Архів публічних зібрань – незалежна група, що відстежує чисельність натовпів.

У Белграді відбулися масштабні протести на підтримку опозиції: кількість учасників оцінили в 150 000
Протест у Белграді
Фото: скриншот трансляції

У сербській столиці 22 жовтня відбувся масштабний мітинг прихильників опозиції. За попередньою оцінкою, на вулиці Белграда для протесту вийшли близько 150 000 людей. Їхня ціль – покласти край 14-річному правлінню правої популістської Сербської прогресивної партії (СПП), очолюваної нинішнім президентом у відставці Александром Вучичем, пише The Guardian.

Прихильники зміни влади створили Студентський список – перелік з 250 опозиційних кандидатів, у якому немає визначеного лідера. «Студентський» він тому, що ядро протестного руху становлять саме студенти, однак долучилися до нього люди різних вікових категорій і занять.

«Я прийшла підтримати Студентський список, тому що молодь нарешті дала надію, що жити в нормальній країні можливо. Уперше в житті мені здалося, що це можливо», – прокоментувала журналістам 47-річна Марія Неделькович Радіч.

Реклама

Вибори парламенту Сербії заплановані на цю неділю, 25 жовтня. Вучич минулого місяця оголосив про відставку з поста президента, аби змагатися на посаду прем'єра. 

«Ми завершуємо 14 років принижень, хаосу та зради й десятиліття, коли особисті і партійні інтереси ставили вище за ваші», – сказав перед протестувальниками університетський професор Югослав Гасич, який є одним із кандидатів Студентського списку.

Студентські протести в Сербії відбувалися й раніше: в 2024, після трагедії на щойно відремонтованій залізничній станції, що спричинила загибель 16 людей. Владу звинуватили в корупції, що й призвела до трагедії. Антикорупційний рух, очолюваний студентами, виріс з вимог прозорого розслідування аварії і закликів до позастрокових виборів. Ті протести стали наймасштабнішими після повалення Слободана Мілошевича в 2000 році. 

Вучич звинувачує нинішній студентський рух у фінансуванні з-за кордону та спробі державного перевороту. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies