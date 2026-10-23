У Белграді відбулися масштабні протести на підтримку опозиції: кількість учасників оцінили в 150 000

У сербській столиці 22 жовтня відбувся масштабний мітинг прихильників опозиції. За попередньою оцінкою, на вулиці Белграда для протесту вийшли близько 150 000 людей. Їхня ціль – покласти край 14-річному правлінню правої популістської Сербської прогресивної партії (СПП), очолюваної нинішнім президентом у відставці Александром Вучичем, пише The Guardian.

Прихильники зміни влади створили Студентський список – перелік з 250 опозиційних кандидатів, у якому немає визначеного лідера. «Студентський» він тому, що ядро протестного руху становлять саме студенти, однак долучилися до нього люди різних вікових категорій і занять.

«Я прийшла підтримати Студентський список, тому що молодь нарешті дала надію, що жити в нормальній країні можливо. Уперше в житті мені здалося, що це можливо», – прокоментувала журналістам 47-річна Марія Неделькович Радіч.

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Вибори парламенту Сербії заплановані на цю неділю, 25 жовтня. Вучич минулого місяця оголосив про відставку з поста президента, аби змагатися на посаду прем'єра.

«Ми завершуємо 14 років принижень, хаосу та зради й десятиліття, коли особисті і партійні інтереси ставили вище за ваші», – сказав перед протестувальниками університетський професор Югослав Гасич, який є одним із кандидатів Студентського списку.

Студентські протести в Сербії відбувалися й раніше: в 2024, після трагедії на щойно відремонтованій залізничній станції, що спричинила загибель 16 людей. Владу звинуватили в корупції, що й призвела до трагедії. Антикорупційний рух, очолюваний студентами, виріс з вимог прозорого розслідування аварії і закликів до позастрокових виборів. Ті протести стали наймасштабнішими після повалення Слободана Мілошевича в 2000 році.

Вучич звинувачує нинішній студентський рух у фінансуванні з-за кордону та спробі державного перевороту.