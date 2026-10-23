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Унаслідок землетрусу у Тибеті загинуло щонайменше 16 осіб

Попередньо цей землетрус став найсильнішим у регіоні за останні п’ять років.

Унаслідок землетрусу у Тибеті загинуло щонайменше 16 осіб
Фото: Скріншот

У ніч на четвер у Тибеті, що на південному заході Китаю, стався потужний землетрус магнітудою 7,0, повідомляє DW.

Як інформують китайські державні ЗМІ, загинули щонайменше 16 осіб, ще 65 отримали поранення. 11 осіб перебувають у тяжкому стані.

Унаслідок землетрусу у цьому віддаленому гімалайському регіоні зруйновано щонайменше 339 житлових будинків і 20 господарських споруд для утримання худоби.

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За інформацією державних ЗМІ, понад 12 000 людей було евакуйовано. У регіоні землетрусу є проблеми з електропостачанням.

Геологічна служби США повідомила, що епіцентр землетрусу розташований приблизно за 500 км кілометрів на північ від Лхаси – столиці Тибету. Ця гірська місцевість є малонаселеною.

За даними телеканалу CCTV, цей землетрус став найсильнішим у регіоні за останні п’ять років, а також найпотужнішим у Китаї з січня 2024 року.

Підземні поштовхи сталися на невеликій глибині – 10 кілометрів. Землетруси, що відбуваються на малій глибині (до 70 кілометрів), вважаються більш небезпечними та руйнівними.

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