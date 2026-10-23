У Нью-Йорку заборонили кінні екіпажі в Центральному парку, які були символом міста

Міська рада Нью-Йорка проголосувала за заборону кінних екіпажів у Центральному парку, катання на яких було традиційною розвагою для містян і туристів упродовж понад півтора століття.

Як пише BBC, ініціативу просував мер "Великого яблука" Зоран Мамдані, який пообіцяв допомогти власникам тварин знайти іншу роботу. Часу на це буде чимало: заборона діятиме з червня 2028 року.

Влітку 18-річний турист з Індії впав з екіпажу і загинув, що спровокувало хвилю обговорення відсутності засобів безпеки для пасажирів. Ще раніше дискусії викликали умови, в яких доводиться працювати коням: з 1982 року 40 тварин померли через різні обставини, пов'язані з втомою, спекою чи дорожніми інцидентами.

Водії екіпажів заробляють близько 60-70 тисяч доларів на рік, а вартість поїздки складає понад 70 доларів за 20 хвилин. Власники коней переконують, що дбають про їхнє здоров'я та належний догляд, і звинувачують владу у знищенні справи їхнього життя.