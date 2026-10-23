З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
ГоловнаСвіт

У Нью-Йорку заборонили кінні екіпажі в Центральному парку, які були символом міста

Традиція катання на конях налічує щонайменше 160 років.

У Нью-Йорку заборонили кінні екіпажі в Центральному парку, які були символом міста
Коні у Центральному парку Нью-Йорка
Фото: BBC

Міська рада Нью-Йорка проголосувала за заборону кінних екіпажів у Центральному парку, катання на яких було традиційною розвагою для містян і туристів упродовж понад півтора століття.

Як пише BBC, ініціативу просував мер "Великого яблука" Зоран Мамдані, який пообіцяв допомогти власникам тварин знайти іншу роботу. Часу на це буде чимало: заборона діятиме з червня 2028 року.

Влітку 18-річний турист з Індії впав з екіпажу і загинув, що спровокувало хвилю обговорення відсутності засобів безпеки для пасажирів. Ще раніше дискусії викликали умови, в яких доводиться працювати коням: з 1982 року 40 тварин померли через різні обставини, пов'язані з втомою, спекою чи дорожніми інцидентами. 

Водії екіпажів заробляють близько 60-70 тисяч доларів на рік, а вартість поїздки складає понад 70 доларів за 20 хвилин. Власники коней переконують, що дбають про їхнє здоров'я та належний догляд, і звинувачують владу у знищенні справи їхнього життя. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies