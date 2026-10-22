У Тибеті стався потужний землетрус

На Тибетському плато в Китаї у четвер стався сильний землетрус магнітудою 7,0.

За даними Геологічної служби США, епіцентр зафіксували приблизно за 191 кілометр від міста Нагчу, пише Bloomberg.

Невдовзі після цього стався ще один поштовх — магнітудою 5,2.

Влада Китаю вже активувала перший рівень реагування на надзвичайні ситуації і направила в регіон робочу групу. Зона навколо епіцентру розташована високо в горах і має низьку щільність населення. За попередніми даними, інформації про постраждалих чи значні руйнування поки не надходило.

Фахівці зазначають, що цей регіон постійно потерпає від високої сейсмічної активності. З 1900 року тут зафіксували 29 землетрусів магнітудою понад 7,0, а найпотужніший із них стався у 1950 році й забрав життя понад чотирьох тисяч людей.