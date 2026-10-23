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Президент Бразилії вимагає заборонити опоненту участь у виборах через нібито втручання компанії Meta

Лула да Сілва скаржиться на нерівні умови просування контенту кандидатів у соцмережах.

Президент Бразилії вимагає заборонити опоненту участь у виборах через нібито втручання компанії Meta
Лула да Сілва і Флавіу Болсонару
Фото: EPA/UPG

Перед вирішальним другим туром президентських виборів у Бразилії спалахнув скандал щодо можливого втручання у процес волевиявлення з боку американської корпорації Meta.

Як пише BBC, чинний президент Лула да Сілва подав скаргу до вищого електорального суду з вимогою заборонити участь у виборах його супернику Флавіу Болсонару через те, що у соцмережах Facebook, Threads і Instagram нібито відбувалося обмеження контенту глави держави з метою просування опозиційного кандидата.

У відповідь Болсонару подав дзеркальний запит до суду щодо відсторонення да Сілви через те, що той вдавався до агітаційних розсилок у месенджері WhatsApp з урядових акаунтів.

У Meta відкидають звинувачення у просуванні одного з претендентів на посаду номер один і стверджують, що кампанії обох кандидатів мали рівну можливість досягнути виборців в інтернеті. 

У першому турі виборів син колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару Флавіу зміг випередити Лулу да Сілву на 2%. Його батько нині відбуває 27-річне тюремне покарання через нібито спробу організації державного перевороту. 

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