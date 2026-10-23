"Флеш": Наразі ми не фіксуємо зняття обмежень для Starlink

В окремих випадках Starlink може працювати на швидкостях, вищих за встановлений ліміт, однак це, ймовірно, пов’язано з алгоритмами SpaceX.

Обмеження швидкості для терміналів Starlink, які використовують українські військові, наразі не скасували повністю. Попри повідомлення про відновлення роботи супутникового зв’язку на окремих місіях, частина підрозділів і далі стикається з обмеженнями.

Радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов написав в Telegram, що наразі не фіксує скасування обмежень.

"Бувають окремі випадки, коли Starlink може рухатися дещо швидше за обмеження, але це, вірогідно, наслідки роботи алгоритму SpaceX, або особливі умови використання , а не зняття обмеження", – пояснив Бескрестнов.

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Волонтер Сергій Стерненко також повідомив про неоднозначну ситуацію зі Starlink і Starshield. За його словами, деякі підрозділи Сил оборони України зафіксували відновлення роботи систем під час польотів на швидкостях, що перевищують раніше встановлені ліміти.

Водночас це стосується не всіх місій: частину з них зірвали, оскільки в окремих випадках обмеження продовжують діяти.

Контекст

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що роботу Starlink для українських військових нібито повністю відновили.

Як повідомляло BBC, ця заява пролунала після того, як президент України Володимир Зеленський повідомив про збереження обмежень для швидкостей понад 160 км/год. Вони ускладнюють роботу українських ударних безпілотників і дронів-перехоплювачів.

Трамп не підтвердив і не спростував повідомлень американських медіа про те, що особисто звертався до Ілона Маска з проханням скасувати обмеження для ЗСУ. Маск і Білий дім раніше заперечували свою причетність до перебоїв у роботі супутникового зв’язку.