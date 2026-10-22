У "Дії" можуть одружитись пари з порушенням слуху або мовлення: надають перекладача жестової мови

У застосунку "Дія" розширили можливості послуги "Шлюб онлайн". Тепер пари, у яких один або обоє партнерів мають порушення слуху або мовлення, можуть скористатися послугами перекладача жестової мови під час весільної церемонії.
Про це повідомила "Дія" в Telegram.
Щоб скористатися послугою, потрібно оновити застосунок, а під час подання заяви вказати потребу в перекладачі та зазначити, які саме потреби слід врахувати – порушення слуху та/або мовлення.
Перекладача для відеоцеремонії залучить цифровий офіс ДРАЦС. Для пари ця послуга буде безкоштовною.
Раніше через відсутність перекладача церемонію могли переносити, а заяву доводилося подавати повторно. Тепер про необхідність перекладу можна повідомити заздалегідь.
- У вересні 2026 року "Дія" також розширила можливості послуги "Шлюб онлайн": подати заяву через застосунок змогли вдови та вдівці, які планують створити нову сім’ю. Для цього сервіс автоматично перевіряє наявність актового запису про смерть попереднього чоловіка чи дружини в ДРАЦС. Після підтвердження даних користувачі можуть подати заяву на новий шлюб онлайн, без відвідування установи.