На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
ГоловнаТехнології

У "Дії" можуть одружитись пари з порушенням слуху або мовлення: надають перекладача жестової мови

Щоб скористатися послугою, потрібно оновити застосунок, а під час подання заяви вказати потребу в перекладачі.

У "Дії" можуть одружитись пари з порушенням слуху або мовлення: надають перекладача жестової мови
Одруження у "Дії"
Фото: Скріншот відео із телеграм-каналу Михайла Федорова

У застосунку "Дія" розширили можливості послуги "Шлюб онлайн". Тепер пари, у яких один або обоє партнерів мають порушення слуху або мовлення, можуть скористатися послугами перекладача жестової мови під час весільної церемонії.

Про це повідомила "Дія" в Telegram.

Щоб скористатися послугою, потрібно оновити застосунок, а під час подання заяви вказати потребу в перекладачі та зазначити, які саме потреби слід врахувати – порушення слуху та/або мовлення.

Перекладача для відеоцеремонії залучить цифровий офіс ДРАЦС. Для пари ця послуга буде безкоштовною.

Раніше через відсутність перекладача церемонію могли переносити, а заяву доводилося подавати повторно. Тепер про необхідність перекладу можна повідомити заздалегідь.

  • У вересні 2026 року "Дія" також розширила можливості послуги "Шлюб онлайн": подати заяву через застосунок змогли вдови та вдівці, які планують створити нову сім’ю. Для цього сервіс автоматично перевіряє наявність актового запису про смерть попереднього чоловіка чи дружини в ДРАЦС. Після підтвердження даних користувачі можуть подати заяву на новий шлюб онлайн, без відвідування установи.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies