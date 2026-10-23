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Сили ППО збили 5 ворожих безпілотників на Львівщині (оновлено)

У Стрийському районі уламки реактивного двигуна дрона “Герань-5” знайшли у полі за 300 метрів від житлових будинків.

Сили ППО збили 5 ворожих безпілотників на Львівщині (оновлено)
Глава Львівської ОВА Максим Козицький
Фото: Львівська ОВА

Сьогодні сили української ППО збили над Львівської областю 5 російських безпілотників.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Один з них збили над Шептицьким районом області.

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Жертв та постраждалих унаслідок атак немає.

Оновлено. Пізніше Козицький повідомив, що у Стрийському районі у полі за 300 метрів від житлових будинків виявили вирву та уламки реактивного двигуна російського дрона “Герань-5”, по якому раніше відпрацювали сили ППО.

“На щастя, люди не постраждали. Вкотре нагадую: ніколи не підходьте до таких знахідок – одразу викликайте ДСНС за номером 101. Це заради вашої ж безпеки”, – підкреслив голова ОВА.

Уночі 21 жовтня російська армія атакувала підприємство у Жовківській громаді на Львівщині. Постраждали двоє працівників, у них зафіксували травми середньої важкості. Також через падіння уламків ворожого дрона пошкоджений приватний будинок у сусідньому населеному пункті. Вибиті вікна, понищені двері, є невелика вирва поблизу. 

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