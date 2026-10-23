Додому повертаються військовослужбовці різних підрозділів Сил оборони та дев’ять цивільних. Більшість перебували в полоні з 2022 року.

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Україна повернула з російського полону 270 людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський/Фейсбук

Серед звільнених з полону – нацгвардійці, зокрема воїни "Азову", прикордонники, тероборонівці, військовослужбовці Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ і Державної спеціальної служби транспорту, а також дев’ять цивільних.

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Фото: Володимир Зеленський/Фейсбук

Фото: Міністерство оборони України﻿

За словами президента, більшість звільнених захисників перебували в полоні ще з 2022 року. Більшість із них захищали Маріуполь.

Фото: Володимир Зеленський/Фейсбук

Фото: Міністерство оборони України﻿

Також додому повертаються військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямках. Багатьох із них незаконно засудили в Росії.

Фото: Володимир Зеленський/Фейсбук

Фото: Міністерство оборони України﻿

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Фото: Міністерство оборони України﻿

Фото: Міністерство оборони України﻿

Серед звільнених є п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року.

Як повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець, цього разу вдалося повернути найбільшу кількість засуджених військових.

Двоє зі звільнених бійців потрапили у полон ще у 2018 та 2020 роках. Також додому повернули тяжкохворих та тяжкопоранених захисників.

Наймолодшому звільненому – 24 роки, найстаршому – 63. В одного з військових завтра день народження, йому виповнюється 60.

Фото: Володимир Зеленський/Фейсбук

"Ми пам’ятаємо про кожного й кожну та продовжуємо шукати всіх. Дякую всім, хто працює заради обмінів", – зазначив Зеленський.

Президент також подякував українським військовим, які поповнюють обмінний фонд, що дає змогу повертати українців із полону.