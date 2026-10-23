Президент підписав законопроєкти про ПДВ на всі посилки з маркетплейсів і оподаткування доходів з цифрових платформ

Негайних змін не буде: пільгове розмитнення буде скасовано не раніше наступного липня і лише після рішення уряду. А оподаткування доходів з Bolt, Uber та інших платформ запрацює з січня.

Президент Володимир Зеленський 22 жовтня підписав законопроєкти про скасування пільгового розмитнення посилок до 150 євро, замовлених на іноземних маркетплейсах. Також він підписав законопроєкт про оподаткування доходів користувачів цифрових платформ, йдеться в картках законопроєктів №16051-1, №15460 та №15111-д.

Тепер 20 % ПДВ діятиме на всі замовлення з-за кордону, незалежно від вартості. Раніше для посилок для 150 євро діяла пільга: ПДВ з них не сплачували.

Некомерційні посилки вартістю до 45 євро і окремі товари для військових продовжуватимуть розмитнювати без пільг.

Новведення набудуть чинності після рішення Кабміну і не раніше ніж з липня наступного року. Тож до того часу оподаткування діятиме, як раніше.

З 1 січня 2027-го запрацює інший підписаний законопроєкт – про доходи з цифрових платформ. Йдеться про оподаткування доходів Bolt, Uklon, Glovo, Uber, Airbnb та інших. Для тих, хто заробляє через ці сервіси, діятиме пільгова ставка податку на дохід фізичних осіб 10% (без 5% – окремої сплати військового збору) і податок сплачуватиме сама платформа. Доходи до 2000 євро на рік не оподатковуються взагалі.

Всі ці законопроєкти були міжнародними зобов'язаннями України, від яких залежить критично необхідне зовнішнє фінансування.