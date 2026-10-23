Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
ГоловнаЕкономікаДержава

Президент підписав законопроєкти про ПДВ на всі посилки з маркетплейсів і оподаткування доходів з цифрових платформ

Негайних змін не буде: пільгове розмитнення буде скасовано не раніше наступного липня і лише після рішення уряду. А оподаткування доходів з Bolt, Uber та інших платформ запрацює з січня. 

Президент підписав законопроєкти про ПДВ на всі посилки з маркетплейсів і оподаткування доходів з цифрових платформ
Фото: utmagazine.ru

Президент Володимир Зеленський 22 жовтня підписав законопроєкти про скасування пільгового розмитнення посилок до 150 євро, замовлених на іноземних маркетплейсах. Також він підписав законопроєкт про оподаткування доходів користувачів цифрових платформ, йдеться в картках законопроєктів №16051-1, №15460 та №15111-д.

Тепер 20 % ПДВ діятиме на всі замовлення з-за кордону, незалежно від вартості. Раніше для посилок для 150 євро діяла пільга: ПДВ з них не сплачували.

Некомерційні посилки вартістю до 45 євро і окремі товари для військових продовжуватимуть розмитнювати без пільг. 

Новведення набудуть чинності після рішення Кабміну і не раніше ніж з липня наступного року. Тож до того часу оподаткування діятиме, як раніше. 

З 1 січня 2027-го запрацює інший підписаний законопроєкт – про доходи з цифрових платформ. Йдеться про оподаткування доходів Bolt, Uklon, Glovo, Uber, Airbnb та інших. Для тих, хто заробляє через ці сервіси, діятиме пільгова ставка податку на дохід фізичних осіб 10% (без 5% – окремої сплати військового збору) і податок сплачуватиме сама платформа. Доходи до 2000 євро на рік не оподатковуються взагалі. 

Всі ці законопроєкти були міжнародними зобов'язаннями України, від яких залежить критично необхідне зовнішнє фінансування. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies