Російська армія продовжує атакувати Харків: є руйнування та спалахнули пожежі (оновлено)

Сьогодні, 23 жовтня, російська армія кілька разів атакувала Харків. Попередньо, є влучання у багатоповерхівку у Основʼянському раойні міста. Постраждав підліток.
Про це написав мер Ігор Терехов. Згодом начальник ОВА Олег Синєгубов розповів, що унаслідок ворожого обстрілу в Основ'янському районі Харкова загорівся приватний будинок.Також є загоряння покрівлі чотириповерхової будівлі.
Внаслідок російського обстрілу в Основ'янському районі13-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес. Під час удару він перебував удома. Медики надали всю необхідну допомогу, госпіталізація не знадобилася.
За уточненою інформацією, в Основ'янському районі Харкова пошкоджено 4 приватні будинки та автомобіль.
Також сталося загоряння будівлі цивільного підприємства. Інформація про постраждалих не надходила. Профільні фахівці ліквідують наслідки атаки.
"За попередньою інформацією, влучання у багатоповерховий будинок в Основʼянському районі. Наслідки уточнюємо", - повідомив Терехов раніше.
Також надійшла інформація про ще одне влучання по цивільному обʼєкту.
О 14:40 Ігор Терехов розповів про новий удар по обласному центру – знову по Основ'янському районі. Внаслідок цього влучання спалахнуло авто. Відомо про 2 постраждалих – це дві жінки віком 46 та 37 років: у них гостра реакція на стрес.
Також пошкоджено фасад будівлі цивільного підприємства та чотири автомобілі.
- Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули. Постраждали 46 людей, зокрема дитина.