ДПСУ: Мінськ продовжує надавати Росії територію для роботи ретрансляторів

Владімір Путін та Олександр Лукашенко беруть участь у відеодзвінку в рамках спільних ядерних навчань

Білорусь продовжує надавати свою територію для роботи ретрансляторів російських безпілотників.

Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в телеефірі, пише Укрінформ.

Білорусь продовжує допомагати Росії використовувати безпілотники для атак по Україні.

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"У більшості зараз Білорусь продовжує надавати підтримку Росії тими самими ретрансляторами, коли повітряні засоби, які запускає Росія по території України, підживлюються саме з території Білорусі", – зазначив речник.

За його словами, загроза з боку Білорусі залишається, однак наразі українські прикордонники не фіксують підготовки до відповідних дій безпосередньо поблизу кордону.

"Тобто ворог – Росія – не перекидає додаткові сили на територію Білорусі, якщо говорити там про піхотні групи або, власне, підрозділи. А сама Білорусь не підтягує додаткових своїх сил безпосередньо до нашого кордону", – зауважив Демченко.

Речник також припустив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко уникає безпосереднього вступу у війну через можливі втрати серед білоруських військових.

"Певно, Лукашенко розуміє наслідки, якщо він вступить своїми підрозділами у війну проти нашої країни, що його підрозділи будуть зазнавати втрат, і тому він намагається уникнути таких кроків. Натомість готовий допомагати у інші способи Росії вбивати українців", – сказав Демченко.