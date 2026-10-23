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ДПСУ: Мінськ продовжує надавати Росії територію для роботи ретрансляторів

Водночас, у Білорусі наразі не фіксують перекидання додаткових російських військ

ДПСУ: Мінськ продовжує надавати Росії територію для роботи ретрансляторів
Владімір Путін та Олександр Лукашенко беруть участь у відеодзвінку в рамках спільних ядерних навчань
Фото: російські державні медіа

Білорусь продовжує надавати свою територію для роботи ретрансляторів російських безпілотників.

Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в телеефірі, пише Укрінформ.

Білорусь продовжує допомагати Росії використовувати безпілотники для атак по Україні.

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"У більшості зараз Білорусь продовжує надавати підтримку Росії тими самими ретрансляторами, коли повітряні засоби, які запускає Росія по території України, підживлюються саме з території Білорусі", – зазначив речник.

За його словами, загроза з боку Білорусі залишається, однак наразі українські прикордонники не фіксують підготовки до відповідних дій безпосередньо поблизу кордону.

"Тобто ворог – Росія – не перекидає додаткові сили на територію Білорусі, якщо говорити там про піхотні групи або, власне, підрозділи. А сама Білорусь не підтягує додаткових своїх сил безпосередньо до нашого кордону", – зауважив Демченко.

Речник також припустив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко уникає безпосереднього вступу у війну через можливі втрати серед білоруських військових.

"Певно, Лукашенко розуміє наслідки, якщо він вступить своїми підрозділами у війну проти нашої країни, що його підрозділи будуть зазнавати втрат, і тому він намагається уникнути таких кроків. Натомість готовий допомагати у інші способи Росії вбивати українців", – сказав Демченко.

  • У червні президент Зеленський заявив, що на території Білорусі розміщені російські та білоруські ретранслятори, які можуть використовуватися для коригування дронових атак по українській території. Глава держави додав, що Лукашенку достатньо тижня для демонтажу такої інфраструктури, інакше Україна може вжити заходів самостійно.
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