На Хмельниччині через атаку РФ пошкоджено житловий будинок

23 жовтня вдень російські війська атакували дронами Хмельницьку область. Відомо про пошкодження житлового будинку у Кам'янець-Подільському районі.
Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Унаслідок російської атаки пошкоджено дах і фасад житлового будинку та літньої кухні в Кам’янець-Подільському районі", – ідеться у повідомленні.
Попередньо, без постраждалих.
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