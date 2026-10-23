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На Хмельниччині через атаку РФ пошкоджено житловий будинок

Обійшлося без постраждалих.

На Хмельниччині через атаку РФ пошкоджено житловий будинок
Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін
Фото: politanaliz.com.ua

23 жовтня вдень російські війська атакували дронами Хмельницьку область. Відомо про пошкодження житлового будинку у Кам'янець-Подільському районі.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Унаслідок російської атаки пошкоджено дах і фасад житлового будинку та літньої кухні в Кам’янець-Подільському районі", – ідеться у повідомленні. 

Попередньо, без постраждалих.

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