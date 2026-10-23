На Хмельниччині через атаку РФ пошкоджено житловий будинок

"Унаслідок російської атаки пошкоджено дах і фасад житлового будинку та літньої кухні в Кам’янець-Подільському районі", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

23 жовтня вдень російські війська атакували дронами Хмельницьку область. Відомо про пошкодження житлового будинку у Кам'янець-Подільському районі.

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