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У Чернігові внаслідок атаки БпЛА є руйнування на підприємствах, під завалами можуть бути люди (оновлено)

Відомо про щонайменше одного загиблого.

У Чернігові внаслідок атаки БпЛА є руйнування на підприємствах, під завалами можуть бути люди (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Чернігові російський безпілотник вдарив по двох підприємствах. 

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, а також Чернігівська міськрада.

Спочатку голова МВА проінформував, що дрон атакував термінал "Нової пошти" на півночі міста. Згодом Брижинський уточнив про те, що постраждало підприємство. Попередньо, під завалами можуть перебувати люди. 

У міськраді уточнили, що під атакою побували 2 підприємства. Спочатку було відомо про щонайменше 1 постраждалого. Станом на 14:20 загинула одна людина.

О 14:40 Брижинський розповів, що четверо осіб постраждали. Двох поранених доправляють до лікарні, іншим двом надають невідкладну медичну допомогу.

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