​З Німеччини в Україну екстрадували прикордонника, підозрюваного у вбивстві

Суд відправив його під варту без права внесення застави.

З Німеччини екстрадували українського прикордонника, якого підозрюють у вбивстві чоловіка на Одещині.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Зловмисника передали українським правоохоронцям на кордоні з Польщею.

Трагедія сталася в липні 2024 року. Тоді прикордонники зупинили таксі з чотирма військовослужбовцями, які самовільно залишили навчальну частину і намагалися незаконно втекти до Молдови. Під час затримання один із пасажирів спробував утекти, а інший залишився під наглядом прикордонника. Слідство встановило, що прикордонник вистрілив у затриманого, хоча той не становив жодної загрози. Чоловік загинув на місці.

Уже за кілька днів після злочину підозрюваний сам незаконно перетнув кордон і виїхав до Німеччини, після чого його оголосили в міжнародний розшук.

Наразі йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень. Суд уже відправив затриманого під варту без права внесення застави.