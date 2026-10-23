Bloomberg: Німеччина веде переговори з Україною про спільне виробництво далекобійних ракет Bars

Берлін планує закупити далекобійні ракети у кількох виробників, щоб посилити оборонні спроможності на тлі затримок із постачанням американських Tomahawk.

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Німеччина веде переговори з Україною щодо спільного виробництва та закупівлі крилатих ракет Bars. Також тривають перемовини щодо придбання ракет в інших виробників, щоб посилити свій арсенал для потенційного стримування Росії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з переговорами.

Німеччина планує закупити тисячі високоточних далекобійних ракет у кількох виробників, щоб посилити свої військові спроможності для стримування Росії. Зокрема, Берлін веде переговори з Україною щодо спільного виробництва та придбання крилатих ракет Bars.

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Паралельно німецькі чиновники ведуть переговори з американським оборонним стартапом Covenant щодо контракту вартістю понад 1 млрд євро на закупівлю тисяч крилатих ракет наземного базування Anthem із великою бойовою частиною.

Серед інших потенційних постачальників – нідерландська компанія Destinus із крилатими ракетами Ruta та німецько-британський оборонний стартап Hypersonica, який розробляє гіперзвукову ракету HS1.

Як зазначає Bloomberg, закупівля великої кількості відносно дешевих ракет має допомогти перевантажувати ППО противника та підвищити ймовірність ураження цілей.

Наразі німецькі збройні сили використовують крилаті ракети Taurus повітряного базування з дальністю близько 500 км.

Водночас плани Німеччини придбати американські ракети Tomahawk і наземний ракетний комплекс Typhon зіткнулися із затримками, які можуть сягнути п’яти років.

Компанія Covenant цього року відкрила завод у Лейпцигу. Перші ракети там очікують на початку 2027 року. Підприємство планує виготовити 1000 ракет до кінця наступного року, а до 2028-го – вийти на повну потужність у 5000 ракет щороку.

За даними джерел Bloomberg, дальність ракети Anthem перевищує 2000 км.