Reuters: виявлені штучним інтелектом вразливості можуть незабаром спричинити нові збої в інтернеті

Саме завдяки ШІ кількість виявлених цифрових вразливостей зросла вдвічі проти минулого року.

Штучний інтелект виявив низку нових вразливостей у програмному забезпеченні, які майже напевно призведуть до нових збоїв, схожих до тих, що цього тижня вивели з ладу урядові вебсайти в різних країнах світу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на фахівців з кібербезпеки.

Як свідчить дослідження аналітиків компанії VulnCheck, яке має бути опубліковане найближчими днями, саме завдяки штучному інтелекту кількість виявлених цифрових вразливостей зросла вдвічі проти минулого року.

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Метью Прінс, генеральний директор компанії Cloudflare, яка займається цифровою інфраструктурою, повідомив, що йому відомо про “низку додаткових серйозних вразливостей в інших видах критично важливого програмного забезпечення”.

Він прогнозує напружені найближчі місяці, оскільки штучний інтелект допомагає виявити давно приховані слабкі місця в самій структурі інтернету.

“Гадаю, на нас чекають кілька років, протягом яких кожного тижня здаватиметься, ніби небо падає на землю”, – зазначив Прінс.

Збої в роботі урядових вебсайтів у Європі та інших регіонах, що почалися в середу, стали наслідком виявлення вразливостей у PHP – мові програмування, на якій працює величезна частина інтернету.

Адміністратори ресурсів поспішають оновити програмне забезпечення, очікуючи на масові атаки з використанням цих вразливостей. Низку вебрерсурсів просто “вимикають” до усунення загроз.

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Цього тижня також стало відомо про вразливості в Node.js (альтернативі PHP) та програмі для потокового відтворення Plex, а також про інциденти, пов’язані зі шлюзом для ШІ LiteLLM і платформою для розробки Railway. Окрім того, індійський центр сертифікації eMudhra використовував надзвичайно слабкий криптографічний ключ, що потенційно наражало на небезпеку користувачів в усьому інтернеті.

Що буде далі

Дослідники зазначають, що кодові бази, на яких працюють сучасні програми, є надзвичайно об’ємними, і помилки (баги), що створюють можливості для зловмисних дій, – часто виникають у найнесподіваніших місцях.

Раніше для виявлення таких помилок потрібен був певний рівень кваліфікації, а створення на їхній основі інструментів для злому (експлойтів) могло зайняти в досвідченого фахівця тижні або навіть місяці роботи. Це давало розробникам і фахівцям із безпеки певний запас часу, щоб усунути вразливості та поступово впровадити оновлення програмного забезпечення.

Однак штучний інтелект кардинально змінив ситуацію, адже ШІ-оделі здатні цілодобово аналізувати кодові бази, знаходячи одну вразливість за іншою, і створювати експлойти всього за кілька годин.