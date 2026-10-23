Це сталося через кілька днів після того, як біля узбережжя країни внаслідок влучання снаряда загорівся танкер.

Об’єднані Арабські Емірати в п’ятницю повідомили про витік нафти з танкера біля свого узбережжя.

Як пише Euronews, міністерство зі зміни клімату ОАЕ повідомило, що на місце витоку нафти, який забруднив пляжі емірату Умм-ель-Кайвайн, направили спеціальні бригади. Це сталося через кілька днів після того, як біля узбережжя країни внаслідок влучання снаряда загорівся танкер.

Влада «виявила витік нафти з танкера, який вплинув на пляжі Умм-ель-Кайвайна», заявило міністерство. Умм-ель-Кайвайн – це емірат на північ від Дубая.

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У відомстві повідомили, що спеціальні бригади негайно розпочали локалізацію витоку, огородження забрудненої території, очищення та відновлювальні роботи, щоб обмежити вплив на довкілля. Пляжі емірату закрили.

Останніми днями багато жителів північних районів країни повідомляли в соціальних мережах про незвичний запах, схожий на нафту. Такі повідомлення надходили, зокрема, з північних районів Дубая.

Протягом останніх тижнів поблизу Ормузької протоки неодноразово повідомляли про атаки на судна. Контроль над цією водною артерією залишається одним із центральних питань війни між Іраном і США.

9 жовтня британське агентство з безпеки морського судноплавства UKMTO повідомило, що біля узбережжя ОАЕ в судно влучив снаряд. Унаслідок цього виникла пожежа, яку згодом вдалося загасити. Імовірно, йшлося про нафтовий танкер GEM NO.2, який ходить під прапором Панами.

До початку війни, що розпочалася наприкінці лютого з американсько-ізраїльських ударів по Ірану, через Ормузьку протоку проходила приблизно п’ята частина світових обсягів нафти. І Тегеран, і Вашингтон запровадили блокади в протоці, а Іран неодноразово атакував вантажні судна, які рухалися південною частиною водного шляху.

На початку цього тижня Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив, що атакує танкери, які намагаються пройти маршрутом через південну частину протоки поблизу узбережжя Оману. Тегеран в односторонньому порядку оголосив цей маршрут недозволеним.

Відповідно до міжнародного морського права, Іран не має визнаних повноважень обмежувати або дозволяти прохід через Ормузьку протоку. На неї поширюється право транзитного проходу, передбачене Конвенцією ООН з морського права.

ОАЕ розташовані неподалік від Ормузької протоки – лише за 40–50 морських миль від її найвужчої ділянки.