Ціни на нафту вперше з травня сягнули $114 за барель

У п’ятницю ціни на нафту вперше з травня перевищили 114 доларів за барель. Це посилило тиск на світові ринки, які й без того оговтуються після різкого обвалу акцій найбільших технологічних компаній на Волл-стріт протягом попередньої торгової сесії.

Про це пише Financial Times та повідомляє Bloomberg.

Ціна нафти марки Brent, міжнародного еталона, зростала на 1,4% – до 114,72 долара за барель, подорожчавши майже на 4% за тиждень. Американська нафта West Texas Intermediate коштувала понад 100 доларів за барель.

Від початку року Brent подорожчала більш ніж на 85% через війну між США та Іраном, яка наближається до дев’ятого місяця. Ціни на нафтопродукти зросли ще сильніше, особливо на дизельне пальне.

Хоча постачання сирої нафти з Перської затоки відновилося, перевезення нафтопродуктів із цього регіону й надалі обмежені. Це спонукало уряди використовувати стратегічні запаси пального.

Трамп також просуває заходи для зниження цін напередодні проміжних виборів у США, зокрема домовленість із Москвою щодо дизельного пального.