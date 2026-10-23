Радіус шторму наразі становить близько 320 кілометрів – цього достатньо, щоб охопити більшу частину острова.

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Тайвань готується до потужного тайфуну Чампі, який проходить поблизу східного узбережжя острова з проливними дощами та поривами вітру до 191 км/год, повідомляють BBC і DW.

Очікується, що протягом п’ятниці та суботи шторм принесе на острів зливи, величезні хвилі та сильний вітер, що не вщухатиме. Військовослужбовці перебувають у стані готовності, щоб за потреби долучитися до рятувальних операцій.

За інформацією синоптиків, радіус шторму наразі становить близько 320 кілометрів – цього достатньо, щоб охопити більшу частину острова.

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Наразі відомо про загибель на острові однієї людини, яку змило хвилями. Ще десятки отримали поранення.

Влада закликала людей триматися подалі від узбережжя та гір, а також евакуює мешканців північно-східного узбережжя, які живуть поблизу зсувної дамби, що може прорватися під час шторму.

Місцеві жителі встановлюють мішки із піском та металеві бар’єри перед дверима та вікнами. Влада розмістила навколо острова надувні човни та інший плавучий транспорт для допомоги в рятувальних операціях.

Фото: EPA/UPG Тайвань готується до тайфуну Чампі

У регіоні скасовують десятки рейсів

Через негоду на Тайвані скасовано близько 125 авіарейсів – переважно внутрішніх, що сполучають головний острів із меншими островами.

Також призупинено роботу деяких залізничних маршрутів і поромних переправ, а національні парки та туристичні об'єкти оголосили про закриття напередодні шторму.

У Японії великі авіакомпанії, зокрема Japan Airlines та ANA, скасували понад 100 рейсів (також переважно внутрішніх) у період із четверга по неділю. За оцінками, ці скасування торкнуться щонайменше 11 000 пасажирів.