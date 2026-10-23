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Майк Волц: США готуються до тривалого протистояння з Іраном

"Навіть через рік Сполучені Штати можуть усе ще перебувати в глухому куті у відносинах з Іраном – без угоди щодо ядерної програми Тегерана та без відновлення судноплавства через Ормузьку протоку до рівня, що існував до початку конфлікту".

Майк Волц: США готуються до тривалого протистояння з Іраном
Майкл Волц
Фото: EPA/UPG

США готуються до тривалого конфлікту з Іраном, хоча адміністрація Дональда Трампа й сподівається, що кампанії бомбардувань та економічні санкції змусять країну піти на серйозні поступки.

Про це заявив представник Дональда Трампа в ООН Майк Волц, пише Financial Times.

Він визнав, що навіть через рік Сполучені Штати можуть усе ще перебувати в глухому куті у відносинах з Іраном – без угоди щодо ядерної програми Тегерана та без відновлення судноплавства через Ормузьку протоку до рівня, що існував до початку конфлікту.

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“Я не буду будувати гіпотетичних припущень. Можна лише сподіватися, що до того часу вони сядуть за стіл переговорів і вестимуть предметний діалог”, – зазначив Волц.

Водночас, за його словами, “президент і Військово-морські сили США можуть підтримувати цю блокаду (іранських портів) у осяжному майбутньому”, а сама адміністрація “посилює” кампанію економічного тиску.

Волц додав, що США не досягнуть своїх стратегічних цілей у цьому конфлікті, доки не буде усунуто іранські ядерні матеріали високого ступеня збагачення, а з Тегераном не буде укладено "значущу угоду щодо збагачення (ядерних матеріалів) на його території”.

Війна, яка, як спочатку заявив Трамп, триватиме “чотири-п’ять тижнів”, зараз наближається до свого дев’ятого місяця. Вона спричинила рекордно високі ціни на паливо, а також дефіцит добрив і сировинних товарів, оскільки Іран завдав удару по критично важливій енергетичній інфраструктурі в країнах Перської затоки – провідному нафтовидобувному регіоні світу, та паралізував експортні маршрути.

  • Газета The New York Times з посиланням на джерела писала раніше, що Збройні сили США та Ізраїлю розробили конкретні плани відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у Штатах. Імовірними цілями можуть стати енергетична інфраструктура Ірану, ядерні об’єкти, а також арсенали ракет і безпілотників.
  • Поки США накопичують значний арсенал озброєнь, який має бути повністю розгорнутий до початку листопада, дипломатичні зусилля тривають.
  • За словами посадовців, імовірність того, що Трамп вирішить розпочати військову кампанію вже цього місяця, невелика. Є чимало політичних причин, через які він, найімовірніше, чекатиме до завершення виборів у США. Зокрема, на початку цього місяця він пообіцяв не завдавати ударів до голосування.
  • Відомо також, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наполягає на відновленні масштабних ударів по Ірану.
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