Майк Волц: США готуються до тривалого протистояння з Іраном

"Навіть через рік Сполучені Штати можуть усе ще перебувати в глухому куті у відносинах з Іраном – без угоди щодо ядерної програми Тегерана та без відновлення судноплавства через Ормузьку протоку до рівня, що існував до початку конфлікту".

США готуються до тривалого конфлікту з Іраном, хоча адміністрація Дональда Трампа й сподівається, що кампанії бомбардувань та економічні санкції змусять країну піти на серйозні поступки.

Про це заявив представник Дональда Трампа в ООН Майк Волц, пише Financial Times.

Він визнав, що навіть через рік Сполучені Штати можуть усе ще перебувати в глухому куті у відносинах з Іраном – без угоди щодо ядерної програми Тегерана та без відновлення судноплавства через Ормузьку протоку до рівня, що існував до початку конфлікту.

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“Я не буду будувати гіпотетичних припущень. Можна лише сподіватися, що до того часу вони сядуть за стіл переговорів і вестимуть предметний діалог”, – зазначив Волц.

Водночас, за його словами, “президент і Військово-морські сили США можуть підтримувати цю блокаду (іранських портів) у осяжному майбутньому”, а сама адміністрація “посилює” кампанію економічного тиску.

Волц додав, що США не досягнуть своїх стратегічних цілей у цьому конфлікті, доки не буде усунуто іранські ядерні матеріали високого ступеня збагачення, а з Тегераном не буде укладено "значущу угоду щодо збагачення (ядерних матеріалів) на його території”.

Війна, яка, як спочатку заявив Трамп, триватиме “чотири-п’ять тижнів”, зараз наближається до свого дев’ятого місяця. Вона спричинила рекордно високі ціни на паливо, а також дефіцит добрив і сировинних товарів, оскільки Іран завдав удару по критично важливій енергетичній інфраструктурі в країнах Перської затоки – провідному нафтовидобувному регіоні світу, та паралізував експортні маршрути.