Суддя у США зобов’язав американського президента Дональда Трампа до 11 грудня відповісти під присягою на запитання в межах його позову проти BBC про наклеп.

Про це пише ВВС.

Президент США судиться із мовником через випуск програми Panorama, у якому змонтували разом два різні фрагменти промови, виголошеної ним перед заворушеннями біля Капітолія США у 2021 році.

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Трамп скасував попередньо заплановане на 16 жовтня надання свідчень – опитування під присягою, пославшись на «питання національної важливості».

Однак адвокат, який представляє BBC, заявив у суді, що того дня американський лідер проводив передвиборчу кампанію в Джорджії та «віддав цьому пріоритет», замість того щоб відповісти на запитання юристів.

Позов Трампа проти BBC перебуває на етапі «розкриття доказів», коли обидві сторони надають внутрішні документи та інші матеріали, які можуть стати доказами у справі. Адвокат BBC Чарльз Тобін заявив, що до завершення етапу розкриття доказів залишається два місяці, але Трамп досі не пройшов опитування під присягою.

Магістратська суддя США Енджолік Летт постановила, що Трамп має дати свідчення до 11 грудня. В іншому разі йому можуть загрожувати санкції. Найсуворішим можливим наслідком може стати закриття справи, якщо термін розкриття доказів не буде продовжено.

В американському праві deposition - це позасудове свідчення, яке людина дає під присягою у відповідь на запитання. Його записують для використання на подальших етапах судового процесу. Такі свідчення мають юридичну силу: судовий стенографіст дослівно фіксує відповіді, а стенограми згодом можуть використовуватися як докази під час судового розгляду. Зазвичай опитування проводять в офісі адвоката, без фізичної присутності судді. У справах про наклеп під час таких опитувань зазвичай присутні адвокати обох сторін.

У своєму позові, поданому у Флориді, Трамп звинувачує BBC в тому, що телеканал «навмисно, зловмисно та оманливим чином спотворив» його промову, виголошену біля Капітолія 6 січня 2021 року.

BBC вибачилася за помилку. Згодом мовник звернувся до суду з проханням відхилити позов. BBC аргументує це тим, що програма не відповідає юридичним критеріям наклепу й не була доступна на території США.

У липні адвокати Трампа визнали, що не мають доказів доступності документального фільму в США через платний сервіс BBC BritBox, як вони стверджували спочатку, або на вебсайті BBC, платформі BBC Select чи через американських мовників.

Зрештою Трамп погодився відкликати позов проти BBC Studios – комерційного підрозділу мовника – після того, як BBC заявила, що ця структура «не брала участі у створенні чи виробництві документального фільму».