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Греція ухвалила заборону на використання соціальних мереж дітьми віком до 15 років

Заборона набуде чинності 1 січня 2027 року.

Греція ухвалила заборону на використання соціальних мереж дітьми віком до 15 років
Фото: EPA/UPG

У п’ятницю парламент Греції схвалив законопроєкт, який забороняє дітям віком до 15 років користуватися платформами соціальних мереж.

Як пише Reuters, рішення ухвалили на тлі дедалі більшого занепокоєння їхнім впливом на здоров’я та безпеку неповнолітніх.

Заборона набуде чинності 1 січня 2027 року.

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Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що соціальні платформи мають два з половиною місяці, аби розробити механізм перевірки віку користувачів і захисту їхньої конфіденційності.

Греція входить до групи із семи країн Європейського Союзу, які спільно з Європейською комісією шукають рішення для перевірки віку користувачів.

Грецька влада заявляє, що підтримує батьків у боротьбі з «нескінченним гортанням стрічки», яке позбавляє дітей сну, здатності зосереджуватися та часу, проведеного з друзями.

Австралія торік стала першою країною, яка ухвалила законодавство, спрямоване на обмеження використання соціальних мереж неповнолітніми. Подібний закон, ухвалений у Франції, у серпні скасував Конституційний рада країни.

  • А вже восени цього року Туреччина заборонила платформам соціальних мереж надавати послуги дітям віком до 15 років.
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