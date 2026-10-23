США та Південна Корея сумніваються, що Трамп зустрінеться з Кім Чен Ином до кінця року

Вашингтон так і не отримав відповіді від Пхеньяна щодо перемовин.

Шанси на зустріч президента США Дональда Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до кінця 2026 року зменшуються. Вашингтон не отримав відповіді Пхеньяна на пропозицію провести переговори, а часу для організації зустрічі під час найближчих міжнародних самітів залишається дедалі менше.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше Трамп заявляв про намір зустрітися з Кім Чен Ином до кінця року. У серпні американський президент говорив, що північнокорейський лідер відреагував на його пропозицію. Наприкінці вересня південнокорейська розвідка оцінила ймовірність зустрічі на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені в листопаді у 50%.

Однак останніми днями очікування змінилися. 19 жовтня Трамп заявив, що не впевнений, чи хтось узагалі домагається зустрічі. Водночас Північна Корея, за даними державних медіа, висуває жорсткі умови для проведення саміту. Зокрема, вони можуть передбачати послаблення санкцій.

Попри це, сестра Кім Чен Ина раніше називала відносини між північнокорейським лідером і Трампом "чудовими". У Білому домі наголосили, що американський президент залишається відкритим до переговорів без попередніх умов, однак наразі жодної зустрічі не заплановано. За словами представника адміністрації, лідери проведуть переговори у відповідний момент.

Наступного місяця Трамп планує дипломатичне турне Азією. Одним із можливих майданчиків для зустрічі є саміт АТЕС, який відбудеться 18-19 листопада в китайському Шеньчжені. Також американський президент може взяти участь у регіональному саміті на Філіппінах.