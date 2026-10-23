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WP: після погроз Трампа дедалі більше демократів голосують особисто

Експерт повідомив, що у США вже проголосували понад 15 мільйонів осіб: із них понад 5,6 мільйона – на виборчих дільницях, а близько 9,7 мільйона – поштою.

WP: після погроз Трампа дедалі більше демократів голосують особисто
Голосування у Маямі, жовтень 2026 року
Фото: EPA/UPG

Американці, особливо демократи, відмовляються від голосування поштою на користь особистого голосування на дільницях або використання спеціальних скриньок для бюлетенів. 

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на дані про дострокове голосування на проміжних виборах цієї осені, а також інтерв’ю з посадовцями та виборцями.

Видання зазначає, що ситуація пояснюється постійною критикою голосування поштою з боку президента Дональда Трампа.

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Професор Університету Флориди та провідний експерт із питань дострокового голосування Майкл Макдональд проаналізував ситуацію у восьми штатах. 

У шести з них кількість запитів на отримання бюлетенів для голосування поштою виявилася меншою порівняно з попередніми проміжними виборами. Зокрема, у штаті Джорджія кількість таких запитів скоротилася на 40%, тоді як показники особистого дострокового голосування, за словами експерта, “б’ють усі рекорди”.

У штаті Вісконсин обсяги голосування поштою також зменшилися проти показників чотирирічної давнини. Водночас у вівторок – перший день, коли було відкрито можливість особистого дострокового голосування – спостерігався значний наплив виборців. Згідно з офіційними даними штату, понад 55 000 осіб проголосували достроково особисто, що на 65% більше, ніж чотири роки тому.

У штаті Невада демократи відмовляються від голосування поштою швидше, ніж республіканці. 

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За даними VoteHub – медіакомпанії, що спеціалізується на політичній статистиці – 18% демократів, які цього місяця проголосували достроково особисто, раніше (у 2024 році) користувалися поштою.

Серед республіканців цей показник становить 10%.

За підрахунками Макдональда, у масштабах країни вже проголосували понад 15 мільйонів осіб: із них понад 5,6 мільйона – на виборчих дільницях, а близько 9,7 мільйона – поштою (зокрема через спеціальні скриньки для збору бюлетенів).

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Певний час було незрозуміло, чи відбуватиметься голосування поштою у звичному режимі. У березні президент Трамп виконавчим указом обмежив коло осіб, які можуть голосувати поштою, тими, хто внесений до офіційних державних списків громадян. За словами президента, такий захід був необхідний, аби унеможливити участь у голосуванні осіб, які не є громадянами країни.

Відтак Поштова служба США розробила правила, згідно з якими штати мали б надавати списки виборців, що мають право голосувати поштою. Як повідомив Конгресу викривач, згідно з планом, пошта могла затримати доставку тисяч бюлетенів, якщо серед них був хоча б один, виданий виборцю, якого не було у відповідному списку. Верховний суд заблокував цей план у вересні.

Демократи підозрювали, що, зосереджуючи увагу на голосуванні поштою, Трамп мав на меті знизити явку виборців. 

“Якщо це справді так, то жодних доказів того, що це спрацювало, немає. Насправді ж у всій країні спостерігається стрімке зростання активності на достроковому голосуванні”, – пише WP.

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